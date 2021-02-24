رامون دياز: تيغالي قادم بقوّة

المصدر: دبي- عدنان الغربي دبي ـ علي الظاهري

أثنى الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، على العودة القوية لمهاجم الفريق سيباستيان تيغالي، في المباراة الماضية، بعد غياب طويل عن التسجيل، مشيراً إلى أنه ودع الحظ السيئ، وهو قادم بقوة، وقال: تيغالي مهاجم كبير، يعرف طريق المرمى جيداً، ولا يحتاج إلى شهادتي، أي لاعب يمر بفترة صعبة، وهو أمر طبيعي.

وأضاف: عملنا في الفترة الماضية على إعادة الثقة إلى تيغالي، وتمكن من تقديم أداء جيد أمام عجمان، لكنه لم ينجح في التسجيل، واستمر في القتال، حتى تمكن من ذلك في مباراة الكأس، وكان يستحق أكثر من هدف.

وسجل تيغالي هدفاً في المباراة الماضية أمام الشارقة، في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، التي فاز فيها العميد بثلاثية نظيفة، كما ساهم في صناعة الهدف الأول لزميله توزي.

وأكد دياز أن النصر على أتم الاستعداد لمواجهة حتا، بعد غد، ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الخليج العربي، وأنه يتطلع لمواصلة أدائه القوي، الذي ظهر عليه آخر مباراتين أمام عجمان والشارقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النصر لم يصل إلى الصورة المثالية التي يسعى لها، وأن هناك أخطاء يعمل على تصحيحها.

وأوضح دياز أنه طلب من اللاعبين طي صفحة مباراة الكأس، وضرورة التركيز على مواجهة حتا، لأنها التحدي الأهم للفريق في الوقت الحالي، مؤكداً أنه لا يوجد فريق «صغير» في كرة القدم، وأن أي استرخاء واستسهال الخصم، ستكون نتيجته سيئة، وقال: نأخذ كل مباراة بالجدية المطلوبة، ومواجهة حتا تساوي 3 نقاط مهمة في سباق الدوري، لا مجال لإضاعتها.



مهمة صعبة

بدوره أكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، أنه تنتظرهم مباراة كبيرة أمام النصر في الجولة المقبلة لدوري الخليج العربي، وسيكون فريقه على قدر التحدي والطموح بعد أن أثبت في المباريات الماضية أنه قادر على مجاراة العمالقة، موضحاً أن «الإعصار» يحتاج إلى القليل من الحظ لحصد مزيد من النقاط.

وأضاف فلاديمير في المؤتمر الصحفي قبل المباراة التي يحتضنها استاد آل مكتوم بعد غد، إن الأيام الأخيرة شهدت وجود تحسن ملحوظ على مستوى جميع اللاعبين، ويتطلع فريقه إلى تقديم عرض مميز على غرار المباراة الماضية التي قدم فيها أداءً رائعاً في 85 دقيقة، مؤكداً أن المهمة صعبة خاصة وأن «العميد» يملك لاعبين من الطراز الرفيع وسيقدم حتا كل ما لديه للعودة بنتيجة إيجابية.

وأشار فلاديمير إلى أن الفريق يعاني من وجود بعض الإصابات والغيابات بسبب الإيقاف ويأمل أن يكون الجميع جاهزاً للمواجهة. وعن حظوظ الفريق في البقاء في الدوري، قال إن الحظوظ ستكون موجودة في حال قدم الفريق أداءً مشابهاً للمستوى الذي ظهر به أمام شباب الأهلي وعجمان مع القليل من الحظ، مؤكداً ثقته الكبيرة بجميع اللاعبين.

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