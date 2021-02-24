6 ملم سبب إلغاء هدف سهيل النوبي في شباب الأهلي

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد علي الطريفي مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة، صحة القرارات التي اتخذها الحكم حمد علي يوسف، الذي أدار مباراة بني ياس وشباب الأهلي في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي انتهت بفوز شباب الأهلي وتحديداً القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الرياضي. جاء ذلك في جلسة الإحاطة الإعلامية التي عقدتها إدارة الحكام في اتحاد الكرة مع ممثلي وسائل الإعلام ظهر أمس في مقر اتحاد الكرة في دبي، بحضور إبراهيم النمر الأمين العام المساعد، وعبدالقادر حسن مدير إدارة المنتخبات، وأيمن هارون مدير إدارة المسابقات، وخالد الدوخي المدير الفني للحكام، حيث قامت بعرض حالات اللعب التي أثارت بشأنها في الشارع الرياضي وتأكيدها بحالات مشابهة في بطولات عالمية، حيث تم التأكيد على إلغاء الهدف الذي سجله سهيل النوبي لاعب بني ياس بداعي وجود تسلل على لاعبه، حيث أظهرت الكاميرات وتقنية الفيديو في احتساب التسلل أنه كان متقدماً على آخر مدافع من «فرسان دبي» بفارق 6 ملم.

حالات بني ياس

كما تم تأكيد طرد لاعب بني ياس جواو فيكتور، من خلال صحة الإنذارين اللذين حصل عليهما، مع وجود حالة قبل الإنذار الثاني كانت تستدعي خروجه بالبطاقة الحمراء قبل ذلك، كما تم تأكيد صحة طرد خميس الحمادي بالبطاقة الحمراء المباشرة، لاستخدامه القوة الزائدة. كما أكد الطريفي صحة قرار عدم احتساب ركلة جزاء لبني ياس بعد سقوط لاعبه خمينيز داخل المنطقة، كون الشد لم يؤثر على الحالة، وهي الحالة التي كشف الطريفي أنه تم تأكيد صحة قرار الحكم فيها من قبل 6 محاضرين دوليين من 3 قارات مختلفة «أوروبا وأفريقيا وآسيا» بشكل منفرد وأكدوا جميعاً عدم وجود مخالفة مسك وأن لاعب بني ياس هو من غير اتجاهه.

وقام علي الطريفي بعرض هدف بايرن ميونيخ في نهائي كأس العالم للأندية، موضحاً أن الهدف غير صحيح لوجود لمسة يد على مدافع تيجريس، وقال إن أية لعبة فيها مسك يستحق صاحبها الإنذار بصرف النظر عن مكان اللعبة، وتساءل هل طالب مسؤولو النادي المكسيكي باستقالة لجنة الحكام الدولية وإقالة كولينا، مشيراً إلى أن الأخطاء متواجدة في كل البطولات لأن الحكم بشر يُصيب ويُخطئ مثله مثل المدرب واللاعب وباقي عناصر المنظومة الكروية، ولا بد من احترام قرارات التحكيم من منطلق الروح الرياضية للعب.

من جهته، أكد خالد الدوخي أن برلمان الحكام يناقش جميع الحالات التحكيمية أسبوعياً ويشرح العديد من حالات اللعب المحلية وعرض لقطات مشابهة لحالات من بطولات دولية، وقال: نحن نستقدم أفضل الخبراء من أجل منح خبراتهم لكوادرنا التحكمية ونطبق الوسائل التعليمية المعتمدة من الاتحاد الدولي بكل دقة، وقال إن استغراق بعض الوقت في عدد من الحالات بسبب صعوبة ودقة اللعبة ومراجعتها بعدة زوايا وتخضع لبروتوكول دولي حرصاً على صدور قرار صحيح في النهاية.

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