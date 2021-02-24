زاناردي: نتطلع لإحراج شباب الأهلي والفوز عليه في دبي

المصدر: خورفكان – محمد فضل دبي - إيهاب زهدي

أكد البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق الكرة بنادي خورفكان، أنهم ذاهبون إلى استاد راشد في دبي، من أجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط من دبي، واصفاً مباراة شباب الأهلي بالمهمة لفريقه الطامح لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعرضه لعدة هزات في الجولات الأخيرة.

وأشار المدرب إلى أن مستضيفه شباب الأهلي، سيخوض المباراة بنشوة تأهله لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد تخطيه عقبة بني ياس، وعلى لاعبينا تحويل هذه الميزة لمصلحتهم، واللعب بإيجابية، وإحراج فرسان دبي على ملعبهم، على الرغم من صعوبة المباراة.

وجدد زاناردي ثقته في لاعبي فريقه، وفي ظهورهم بشكل مغاير للجولات الماضية، وقال: نتطلع إلى تحقيق الانتصار، للتقدم أكثر في جدول الترتيب، وحذر المدرب اللاعبين من خطورة لاعبي شباب الأهلي، خصوصاً في خط الهجوم، ويجب أن يكون التركيز حاضراً بنسبة مئة في المئة.

وأشار زاناردي إلى أن فريقه قدم مباراة جيدة خلال الجولة 17 أمام العنابي، لكن الفوز لم يكتب له حينها، معرباً عن أمله في أن يكون اللاعبون في يومهم، ليتمكنوا من تحقيق النتائج الإيجابية.

بدوره، قال فوزي فايز مدافع خورفكان: معنوياتنا عالية، ونواجه فريقاً قوياً جداً، على أرضه، لكن رغبتنا كبيرة في الفوز والعودة من جديد لسكة الانتصارات، وأشار إلى أن الوصول إلى النقطة 18، هدف نسور خورفكان.

حظوظ شباب الأهلي

بدوره أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن كل المباريات المتبقية من الموسم الجاري، أصبحت مهمة لفريقه، ولا بد من التركيز فيها بداية من مواجهة خورفكان بعد غد، على ملعب استاد راشد، في الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الخليج العربي، وأوضح أن حظوظ فريقه في الدوري صعبة.

وأوضح: «نعود مجدداً إلى الدوري، والمشاركة في مبارياته، بعد 3 أيام من مواجهة بني ياس في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبالتأكيد نسعى إلى تقديم كل ما لدينا للخروج بنتيجة إيجابية، كما نسعى للمحافظة على تصاعد نسق الأداء للفريق».

وأضاف: «أجرينا اليوم أول تدريب بعد مباراة الكأس، ووقفنا من خلاله على جاهزية اللاعبين، لاختيار العناصر الأكثر جاهزية للمشاركة بصفة أساسية في المباراة المقبلة، مع وجود كشف للإصابات يتضمن كلاً من عزيز غاييف ووليد حسين وأحمد خليل وعمر عبدالرحمن «عموري»، بينما بقية اللاعبين متواجدين مع الفريق ورهن إشارة الجهاز الفني».

وعن رأيه في خورفكان، وحظوظ شباب الأهلي في الفوز بالدوري، قال مهدي: «خورفكان فريق متطور، وقدم مستويات جيدة ويستحق الاحترام، وبالنسبة لحظوظنا في الدوري، أرى أنها صعبة في الوقت الراهن، لكننا نؤدي كل مباراة على حدة، ونسعى للحصول على نتيجة إيجابية تحسن وضع الفريق، وسنواصل القتال، ونسعى للتقدم في الترتيب، ونرى بعدها ماذا يصير».

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