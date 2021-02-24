مدرب بني ياس: طوينا صفحة الكأس وتركيزنا على عجمان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أنه طالب لاعبيه بنسيان ما حدث في مباراة الفريق أمام شباب الأهلي، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخروج الفريق من البطولة، مشدداً على عدم رغبته في الحديث مجدداً عن المباراة السابقة، والتركيز على مواجهة عجمان، المقررة بعد غد، في الجولة الـ 18 من دوري الخليج العربي.

وقال: «أمامنا مباراة، و3 نقاط مهمة، نريد الحصول عليها، خاصة أننا عشنا تحت ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، ولعبنا بعشرة لاعبين أمام شباب الأهلي، ما تسبب في إجهاد اللاعبين، ولكني على ثقة في قدرتهم على العودة، ومتفائل بتحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «لا أريد التعليق مرة أخرى على مواجهة شباب الأهلي، التي أصبحت من التاريخ، ولا أريد شحن نفسي بطاقة سلبية، أريد المضي قدماً، والتركيز على المستقبل، فقد انتهى كل شيء، ولو كنا نستطيع تغيير ما حدث، لكنت تحدثت، ولكن ما فائدة الحديث، طالما لن يغير شيئاً».

وأوضح أن نادي بني ياس، بمثابة عائلته، وهو مثل الأب والأخ الأكبر للاعبين، ومن واجبه حمايتهم، مبيناً أنه لأول مرة يتعرض للطرد في مباراتين متتاليتين في مسيرته، ولكنه إنسان، قد يخطئ، وسيحاول عدم تكرار ذلك مجدداً.

وأردف: «قد يكون من السهل القول إننا نسينا كل شيء، ولكني تحدثت مع اللاعبين، وطالبتهم بنسيان الخروج من الكأس، التركيز على المباريات المقبلة».

وأكد على صعوبة مباراة عجمان، التي تعد مختلفة عن مواجهة الفريقين في الدور الأول، كون عجمان تغير كثيراً، رغم خسارته في آخر مباراتين أمام النصر وحتا، ولكنه كان المبادر دائماً بخلق الفرص، لولا عدم التوفيق، ولذلك نسعى لتقديم أداء قوي يمنحنا الفوز، لافتاً إلى أن بعض اللاعبين يعانون من الإجهاد البسيط، وسيغيب عن المباراة، الثنائي خميس صالح إسماعيل وجواو فيكتور للطرد في مباراة الكأس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز