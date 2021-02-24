كايزر: الجزيرة جاهز بدنياً ومعنوياً للشارقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة جاهزية فريقه بدنياً ومعنوياً لمواجهة مضيفه الشارقة بعد غدٍ الجمعة في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن التدريبات مضت بشكل جيد، ذاكراً أن الجهاز الفني لديه ثقة كبيرة في تقديم أداء مميز وكسب نقاط المباراة.

وتغزل كايزر في منافسه وقال إن الشارقة فريق متميز لديه قدرة بدنية عالية ويتمتع بالسرعة ووجود عناصر تتميز بالموهبة العالية، وأضاف: الجميع يعلم قوة الشارقة والمستويات التي ظل يقدمها في المواسم الأخيرة، وأبلغ دليل على قوته وجوده في صدارة الترتيب.

ورفض مدرب فخر أبوظبي التركيز على النتائج السلبية التي حققها الشارقة في المباريات السابقة، وقال إنه لا يدري أن كانت هذه النتائج سيكون لها تأثير على منافسه أم لا، مؤكداً أنه لا يهتم بمثل هذه الأشياء، ويركز على تحضيرات فريقه للقاء والطريقة التي يمكن أن يحقق بها الفوز.

وأشار كايزر إلى جاهزية جميع لاعبيه للقاء، ذاكراً أنه لا يوجد نقص في صفوف فريقه، وكاشفاً في الوقت نفسه عن عدم إجراء أي تعديل على طريقة اللعب التي ظل يعتمد عليها سابقاً، مشيراً إلى أن الوقت لا يكفي للتعديل وأنه سيلعب ضد الشارقة بالطريقة المعتادة مع التركيز على التفاصيل الصغيرة التي يمكن أن تحسم نتيجة المباراة.

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