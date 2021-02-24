جراحة ناجحة في دبي للأوزبكي غاييف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

خضع الأوزبكي عزيز غاييف لاعب شباب الأهلي، لعملية جراحية ناجحة في مستشفى المدينة بدبي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في مباراة الفريق أمام الوحدة، يوم 13 فبراير الجاري، وانتهت بالتعادل 2-2، ضمن دوري الخليج العربي.

وتوجهت شركة شباب الأهلي لكرة القدم، بالشكر إلى كل من الدكتور سعيد آل ثاني الفلاسي، والدكتور علي البلوشي استشاري الجراحة، على اهتمامهما الكبير باللاعب، حتى تكللت العملية التي أجراها الطبيبان بالنجاح التام.

وانتهى موسم غاييف مع شباب الأهلي، بعد الإعلان عن الإصابة، وإجرائه الجراحة، إذ من المرجح أن يغيب اللاعب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، وبالتالي، لن يتمكن من المشاركة معه في دوري أبطال آسيا 2021.

وينافس شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا، ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم أيضاً الهلال السعودي والاستقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الغرافة وإيه جي إم كي الأوزبكي.

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