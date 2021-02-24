الزعابي: المشكلة بيني ورازوفيتش «كلام فاضي»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

نفى طحنون الزعابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة وجود مشكلة بينه وبين مدرب الفريق الصربي فوك رازوفيتش، وذلك على خلفية جلوسه على دكة البدلاء في المباريات الأخيرة، مؤكداً أنه لم يشعر بالضيق أو الحزن بسبب عدم دخوله التشكيلة الأساسية مؤخراً، وأنه يحترم قرارات المدرب الفنية في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بينه وبين رازوفيتش.

وقال طحنون الزعابي في تصريح خاص لـ«البيان الرياضي»: لا توجد مشكلة بيني وبين المدرب على الإطلاق وكل ما يقال في هذا الخصوص «كلام فاضي» والعلاقة بين المدرب واللاعبين أكثر من رائعة، بل على العكس رازوفيتش يدعمني ويمنحني الثقة منذ بداية الموسم، وحتى لو كنت أجلس على دكة البدلاء في آخر 6 مباريات فهذا أمر طبيعي في كرة القدم، وكلاعب اهتمامي منصب على مساعدة الفريق على تحقيق الفوز.

وسجل طحنون الزعابي الهدف الثالث للوحدة في مرمى خورفكان من قذيفة صاروخية في واحد من أجمل أهداف الجولة الـ17 بعد دخوله بديلاً في الشوط الثاني، ليذهب بعدها لاحتضان مدربه رازوفيتش خارج الخطوط ليدحض أقاويل سوء العلاقة بين الطرفين وأنها السبب في عدم الدفع بالزعابي كأساسي.

خبرات

وأضاف الزعابي: لست حزيناً أو شعرت بالضيق من المدرب بسبب جلوسي على الدكة، ولماذا يحدث ذلك؟ ولست من نوعية اللاعبين التي تشعر بالضيق إذا لم تلعب بصفة أساسية، فلا أزال لاعباً صغيراً في السن، وفي مرحلة التعلم واكتساب الخبرات، وبالعكس أؤمن بأني مطالب بالاجتهاد والتأكيد أني استحق الوجود واللعب وهذا أمر في مصلحتي أولاً، وأضع دائماً في بالي أني من المفترض القتال وبذل أقصى جهد لكسب ثقة المدربين.

وتابع: رازوفيتش كان يطلب مني عند التسجيل الاحتفال معه، ويتحدث معي باستمرار عن حاجته إلي في الفريق والاجتهاد أكثر وعلى عكس ما يقال يثق بي وبقدراتي، وكلاعب صغير أعلم أني لم أفعل شيئاً في كرة القدم بعد أن أبذل مجهوداً أكبر لتطوير مستواي، ففي يوم من الأيام الأسطورة إسماعيل مطر كان يجلس على الدكة وهو أمر عادي، فما بالك بلاعب صغير في السن مثلي؟

عروض

وأكد الزعابي أن ما تردد عن تلقيه عروضاً للرحيل عن الوحدة غير صحيح، وأن قرار التجديد بين النادي ووكيل أعماله، ولكنه لا يفكر في مسألة عقده مع الوحدة لأنه بيته الذي تربى ونشأ فيه، موضحاً: لا أفكر في أمور العقود والتجديد وخاصة أني ما زلت مرتبطاً بالوحدة بعقد حتى 2022، ولا أستعجل مثل هذه الأمور أو أفكر فيها كثيراً لأنه لا يزال أمامي سنوات في الملاعب.

وأشار نجم العنابي، إلى أنه حرص على تأكيد ارتباطه وعلاقته بالوحدة بوضع صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» بأنه «وحداوي»، مشدداً على احترامه للوحدة بيته الذي بدأ فيه مسيرته ومن المستحيل التفكير في الإقدام على أمر يعكر متانة العلاقة مع النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز