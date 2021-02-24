مناقشة أداء الحكام مع الإعلاميين اليوم

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تعقد إدارة الحكام في اتحاد الكرة جلسة مع الإعلاميين ظهر اليوم بمقر الاتحاد في دبي، يشهدها علي الطريفي مدير إدارة الحكام وخالد الدوخي المدير الفني وسالم النقبي رئيس قسم الإعلام، حيث سيتم التعقيب على ما أثير حول أداء الحكام في الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتوضيح الأمر بالنسبة للاحتجاج الذي قدمه نادي بني ياس ضد طاقم تحكيم مباراته أمام شباب الأهلي، وسيتم خلال الإحاطة الإعلامية شرح الجهود التي تبذلها لجنة الحكام من أجل الارتقاء بأداء قضاة الملاعب بشكل عام خلال الموسم الحالي وسياسة منح الفرصة لعدد من الحكام الشباب التي بدأت من بداية الموسم.

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