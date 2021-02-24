«فيفا» يُشيد بتنظيم نصف نهائي الكأس

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بجهود واحترافية اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تطوير اللعبة، من خلال وضع استراتيجية شاملة لكل القطاعات الإدارية والفنية والتسويقية والإعلامية.

جاء ذلك خلال خطاب تلقاه اتحاد الإمارات لكرة القدم من «فيفا»، أشاد خلاله بالتعامل المثالي لاتحاد كرة القدم مع جائحة «كورونا»، كما أشاد «فيفا» بالتنظيم المثالي والنموذجي لمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والفعاليات والمبادرات التي قام بها فريق العمل المشرف على البطولة.

وأسدل الستار أول من أمس على نصف نهائي البطولة الأغلى، حيث تأهل فريقا شباب الأهلي والنصر إلى النهائي بعد فوزهما على بني ياس والشارقة، ونال التنظيم إعجاب واستحسان المراقبين.

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