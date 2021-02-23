إصابة ناكاجيما تبعده حتى نهاية الموسم

المصدر: العين- البيان الرياضي

علم ( البيان الرياضي) أن الإصابة التي تعرض لها الياباني شويا ناكاجيما، صانع العاب العين، ستبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، وفيما لم يتسن الحصول على تأكيدات رسمية من مسؤولي الفريق، أكدت مصادر مطلعة أن اللاعب تعرض لإصابة قوية في كاحل القدم خلال الحصة التدريبية التي أجراها الفريق أمس.

وكان العين تعاقد مع شويا منتصف يناير الماضي، وشارك أول مرة بالقميص البنفسجي أمام الشارقة بالجولة 16 لمدة 35 دقيقة وصنع الهدف الثاني الذي سجله التوغولى لابا كودجو، قبل أن يعود ويشارك في مباراة الفجيرة كاملة بالجولة السابقة.

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