داسيلفا: شعار كلباء العودة بنقاط «الديربي» من الفجيرة

المصدر: كلباء – محمد فضل

شدد الاوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب فريق كرة القدم بنادي كلباء على ضرورة تحقيق الفوز خلال مباراة «الديربي» والتي تجمعه خارج قواعده بالفجيرة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة 18 من مسابقة دوري الخليج العربي مشيراً إلى أن التحضيرات للمباراة جرت بصورة جيدة وكل تفكيرنا ينصب في كيفية تحقيق الفوز والعودة من ملعب الجار بالعلامة الكاملة مع كامل احترامنا للفريق المضيف.

وتابع: سيكون هدفنا الاستمرار في تجميع أكبر عدد من النقاط في الدوري لافتاً إلى تواجد جميع لاعبي الفريق باستثناء منصور البلوشي المصاب، كما أن الفريق استعاد خدمات الحارس الأساسي جمال عبد الله بعد تعافيه من الإصابة، حيث تمثل عودته قوة لكتيبة النمور.

ودعا داسيلفا لاعبي فريقه إلى التركيز طوال وقت المباراة والابتعاد عن الأخطاء.

بدوره قال داود البلوشي لاعب كلباء إن استعداداتهم كلاعبين لمواجهة الفجيرة ،جرت بصورة طبيعية كغيرها من بقية مباريات المسابقة.

وقال: نسعى لتقديم أفضل ما لدينا وتحقيق الفوز، وجميع اللاعبين في أتم الجاهزية لخوض هذه المباراة وتحت رهن إشارة المدرب، وذكر البلوشي أن المركز الحالي الذي يحتله فريق الفجيرة لن يخدعهم ولابد من الجدية والاجتهاد والبداية القوية واستغلال أخطاء الفريق المنافس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز