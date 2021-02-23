قويض: الظفرة سيعتمد على «المرتدات» أمام العين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة أن فريقه سيعتمد على الهجمات المرتدة في مواجهة العين، بعد غد الخميس، ضمن الجولة 18 من دوري الخليج العربي، مبيناً أن المنافس فريق كبير له اسمه وهيبته، حسب قوله، ذاكراً أن مواجهة الزعيم في كل الظروف تتطلب الحذر والالتزام بطريقة اللعب، للخروج أمامه بنتيجة إيجابية.

وأشار قويض إلى جاهزية فريقه للقاء، ذاكراً أن المعنويات عالية وسط لاعبيه بعد نتيجة التعادل، التي انتهت عليها مباراة الجولة السابقة أمام الشارقة وأضاف: التعادل أمام الشارقة متصدر الترتيب يعتبر نتيجة إيجابية خصوصاً أننا لعبنا المباراة في غياب عدد من العناصر المهمة، كما أن التعادل جاء بعد 3 هزائم، لذلك النتيجة أعادت الثقة ورفع الروح المعنوية، وأكدت إمكانية العودة للانتصارات من جديد.

وقال مدرب الظفرة: إن الوضع حالياً أصبح أفضل من السابق بعودة عدد من العناصر إلى القائمة، والتي كانت غائبة عن المشاركة بسبب الإصابة، وأضاف: لكننا ما زلنا نعاني من الغيابات وسنفقد مسلم فايز، إبراهيم سعيد، احمد يسلم، إدريس الأمين، ولكن مقارنة بالوضع الذي عشناه في عدد من الجولات فإن هذه الغيابات لن تمثل عقبة أمام ظهور الفريق بشكل جيد.

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