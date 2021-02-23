" الآسيوي" يستعرض انجازات عمر عبد الرحمن

المصدر: وام

أفرد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساحة كبيرة على موقعه الرسمي للحديث عن انتقال اللاعب عمر عبد الرحمن إلى شباب الأهلي.

واستعرض أهم إنجازات اللاعب مع العين والمنتخب الوطني، ومسيرته مع كرة القدم التي بدأها عام 2000، قبل أن ينتقل على العين عام 2006، ليبقى معه حتى 2018، قبل أن ينتقل في تجربة احترافية إلى الهلال السعودي، في نفس العام، والتي تعرض فيها للإصابة في الرباط الصليبي، وابتعد عن الكرة لمدة عام، عاد بعدها إلى دوري الإمارات عام 2019 من بوابة نادي الجزيرة الذي بقي به حتى الإعلان عن الانفصال بالتراضي والانتقال إلى شباب الأهلي الأسبوع الماضي.

وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي أن اللاعب عمر عبد الرحمن حقق العديد من الإنجازات الشخصية أبرزها فوزه بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 2016، بعد مشاركته المؤثرة مع العين في دوري الأبطال.

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