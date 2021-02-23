بني ياس يشكو حكم لقاء نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

تقدم نادي بني ياس بشكوى إلى اتحاد كرة القدم ضد الحكم حمد علي يوسف وطاقم تقنية الفيديو الذي أدار مباراة بني ياس وشباب الأهلي التي أقيمت مساء أمس في نصف نهائي كأس رئيس الدولة وانتهت لمصلحة شباب الأهلي بهدف دون رد.

وأصدرت إدارة شركة كرة القدم بالنادي بياناً منتقدة الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة بحسب البيان، وأن قرارات الحكم أثرت على نتيجة اللقاء ودع بسببها بني ياس البطولة.

وقال النادي في بيان رسمي:"بداية يؤكد نادي بني ياس حرصه التام على مصلحة كرة الإمارات وتطويرها بالشكل الذي يخدم المنتخبات الوطنية وكرة القدم بشكل عام، ويود النادي التأكيد على أن التحكيم جزء أساسي في تطوير اللعبة وتحقيقها آمال وطموحات الجماهير العريضة".

وأضاف البيان:" ومن هذا المنطلق نحن في شركة نادي بني ياس لكرة القدم نعلن تقديم شكوى رسمية ضد السيد حمد علي يوسف حكم مباراة بني ياس وشباب الأهلي والقائمين كذلك عن تقنية الفيديو في نصف نهائي كأس رئيس الدولة ونود التأكيد على عدة أمور :

أولاً : شهدت المباراة أخطاءاً تحكيمية واضحة أثرت على النتيجة النهائية وخسارة بني ياس بإلغاء هدف صحيح للاعب سهيل النوبي في الدقيقة 33 ، حيث تم رسم خط تسلل غير صحيح حسب ما ظهر في التلفاز من قبل المسؤولين على ذلك وحرمان بني ياس من التقدم في المباراة وكسب أفضلية التقدم !

ثانياً : كانت هناك ركلة جزاء صحيحة وواضحة لبني ياس في الدقيقة 83 للاعب نيكولاس خيمينيز ، والتي كان الحكم قريباً منها بشكل واضح وكل وسائل الإعلام والخبراء اجمعوا على وجود ضربة الجزاء والتي لم تمنح لنا مما حرم الفريق من فرصة إمكانية الرجوع إلى المباراة من جديد .

ثالثاً : لم يستطع الحكم السيطرة على أجواء المباراة كونها في نصف نهائي بطولة مهمة للغاية ، مما جعله يقوم بتوزيع الإنذارات والكروت بشكل مبالغ فيه على فريق بني ياس بالذات ، حيث تسبب في طرد اللاعب جواو فيكتور مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 55 بعد أن اشهر له كرت أصفر ثاني والذي سبقه كرت أصفر أول غير مستحق أبداً في الدقيقة 40 مما حرم بني ياس من جهود أحد لاعبيه لفتره تزيد عن 35 دقيقة .

رابعاً : رغم اللغط الكبير للحالات التي غيرت مجريات المباراة ، لم يذهب حكم الساحة للتأكد بنفسه من تقنية الفيديو بالمباراة في أي حالة ، كما أن القائمين على تقنية الفيديو لم يوفقوا في عدة قرارات ابرزها الخط الذي تم توضيحه للمشاهدين في شاشات التلفاز في حالة تسلل الهدف الملغي ، مع كارثة ايقافها للمباراة على مجريات التحقق من صحة الهدف لمدة خمس دقائق وعشرون ثانية ثم الإعلان عن قرار خاطئ ومؤثر مع إيقاف اللعب لمدة مبالغ بها ذات تأثير سلبي ! وعلى العكس تماماً في ضربة جزاء نادي بني ياس الواضحة بالدقيقة ٨٣ لم يطلب القائمون على تقنية الفيديو إيقاف اللعب ولو لدقيقة واحدة لإعطاء فريق بني ياس حقه المشروع من تلك الحالة، وعلى ضوء ماحدث نحمل القائمين على تقنية الفيديو مسؤولية الأخطاء التي حدثت مع حكم الساحة والتي غاب عنهم الإنصاف وانعدام الواقعية مع الحالات التي كانت تستحق تدخل إيجابي ومنطقي ومنصف .

خامساً : رغم احتجاج نادي بني ياس الرسمي على ملعب المباراة والذي لم يحقق اختياره من قبل لجنة المسابقات في إتحاد كرة القدم أي تكافئ في الفرص والمسافات ، إلا أن لم يتم اتخاذ اي قرار او ردة فعل على الإعتراض المقدم من نادي بني ياس والذي تم تقديمه بعد الإعلان عن مكان ملعب المباراة مباشرةً ، وهنا تأتي علامة التعجب والدهشة للقرار والذي خالف أعراف البطولة ونظامها المستخدم طيلة السنوات الماضية.

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