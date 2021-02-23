برنامج «دبي الرياضي» لتطوير اللاعبين المحترفين ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في نادي حتا الرياضي فعاليات برنامج تطوير قدرات اللاعبين المحترفين في شركات كرة القدم بدبي، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «مسيرتك مستقبلك»، بهدف تحقيق الالتزام المهني للاعبين المحترفين بشركات كرة القدم بدبي.

يتحدث في البرنامج الخبير الكروي أفرام جرانت المدير الفني السابق لمنتخبي إسرائيل وغانا وأندية تشيلسي وبورتسموث ووست هام الإنجليزية وبارتيزان بلغراد الصربي وتيرو ساسانا التايلاندي، الذي يشارك كمحاضر رئيسي في البرنامج، حيث يلتقي مع المدير التنفيذي لنادي حتا، ويلقي محاضرتين للاعبين، تخصص المحاضرة الأولى لنخبة اللاعبين الموهوبين من أعمار 14 إلى 19 سنة، فيما تخصص المحاضرة الثانية للاعبين المواطنين من الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة واللاعبين المحترفين الأجانب والمقيمين، كما سيقوم أفرام جرانت بجولة في أروقة النادي للاطلاع على الخدمات والمرافق التي يوفرها النادي للاعبين، وسيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم محاضرات مماثلة ضمن فعاليات البرنامج في شركات النصر وشباب الأهلي والوصل لكرة القدم.

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