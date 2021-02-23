الجزيرة يتصدر الدور الثاني بفارق الأهداف

المصدر: دبي - عدنان الغربي

فشلت أندية دوري الخليج العربي في تحقيق العلامة الكاملة في الجولات الأربع الأولى لمرحلة الإياب عكس الدور الأول، عندما نجح الشارقة وبني ياس في حصد 12 نقطة من المباريات الأربع الأولى، لكن اللافت أن هناك 3 أندية تمكنت من تحقيق انطلاقة قوية في الدور الثاني وهي الجزيرة وشباب الأهلي والوصل، حيث نجحت هذه الفرق في حصد 10 نقاط من أصل 12 نقطة متاحة.

ويتصدر الجزيرة هذه المرحلة حتى الآن بفضل تفوقه بفارق الأهداف بتسجيله 17 هدفاً مقابل تلقي 4 أهداف في شباكه، فيما سجل شباب الأهلي 10 أهداف واستقبل 4 أهداف وسجل الوصل منافسهما على المركز الأول في الدور الثاني، 9 أهداف وقبل في مرماه 5 أهداف.

انتفاضة

وحقق الجزيرة 3 انتصارات وتعادلاً واحداً في الجولات الأربع الأخيرة جاءت على حساب النصر 3 - 0 وعلى الظفرة 5 - 1 واتحاد كلباء 6 - 0 وتعادل مع بني ياس 3 - 3، وتغلب شباب الأهلي على كلباء 2 - 0 وعلى العين 4 - 1 وعلى حتا 2 - 1 وتعادل مع الوحدة 2 - 2، وقاد البرازيلي أودير هيلمان فريقه الوصل للفوز آخر 4 جولات (مرحلة الإياب) على بني ياس 2 - 0 وعلى حتا 2 - 1 وعلى النصر بهدف دون رد وتعادل مع كلباء 4 - 4.

وحل الوحدة في المركز الرابع في الدور الثاني بـ8 نقاط حصدها من انتصارين على حساب حتا 4 - 1 وخورفكان 3 - 0 وتعادلين من الحجم الثقيل مع الشارقة 1 - 1 وشباب الأهلي 2 - 2.

وحصد العين وبني ياس 7 نقاط من 4 جولات، ودخل الزعيم مباريات الدور الثاني متعثراً بالتعادل مع خورفكان 2 - 2 في الجولة 14 ثم تكبد خسارة موجعة على أرضه أمام شباب الأهلي 4 - 1 قبل أن ينتفض في وجه الشارقة في الجولة 16 ويفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد ثم تغلب على الفجيرة في الجولة الأخيرة 3 - 1، ومثله فعل بني ياس الذي استهل مشوار الدور الثاني بخسارة من الوصل 2 - 0 ثم فاز على خورفكان 2 - 1 وعلى الفجيرة بالنتيجة نفسها وتعادل في الجولة الأخيرة في مباراة مثيرة مع الجزيرة 3 - 3.

نتائج

وجاء النصر سابعاً بـ 6 نقاط خلف الوحدة بفارق الأهداف وشهدت نتائج النصر تراجعاً بـ4 نقاط مقارنة بانطلاقته في الدور الأول، كما عاند الحظ الشارقة الذي حصد 5 نقاط فقط بينما في مثل هذه الجولة من الدور الأول حقق العلامة الكاملة (12 نقطة)، حيث فاز في مباراة واحدة خلال الدور الثاني كانت على الفجيرة، وجمع اتحاد كلباء 4 نقاط في الجولات الأربع الأخيرة.

وحقق الفجيرة 3 نقاط فقط في مرحلة الإياب، و كسب فريقا عجمان وحتا 3 نقاط في الدور الثاني فيما تذيل فريقا الظفرة وخورفكان جدول ترتيب الدور الثاني بنقطة واحدة من 4 مباريات.

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