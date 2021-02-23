«الإمارات» في صدارة الطواف

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تصدر فريق الإمارات للدراجات، النسخة الثالثة من طواف الإمارات 2021، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وذلك عقب نهاية المرحلة الثانية التي أقيمت أمس بجزيرة الحديريات بالعاصمة أبوظبي.

وخطف السلوفيني تادي بوغاتشار دراج فريق الإمارات، بطل طواف فرنسا العام الماضي وأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، الترتيب العام للطواف بزمن قدره 4.00.05 ساعات، على الرغم من حلوله في المركز الرابع في المرحلة الثانية، ليخطف دراج فريق الإمارات القميص الأحمر المخصص لمتصدر الطواف، وبفارق 5 ثوانٍ عن البرتغالي جواو ألميدا دراج فريق كويك ستيب الذي جاء في المركز الثاني في الترتيب العام، والسادس عقب نهاية المرحلة الثانية.

وأحرز الإيطالي فيليبو غانا دراج فريق إينوس البريطاني لقب المرحلة الثانية «الحديريات»، بسباق سرعة ضد الساعة لمسافة 13 كلم، في نتيجة متوقعة باعتباره بطل العالم لسباقات ضد الساعة، حيث أنهى السباق في 13.56 دقيقة، وجاء في المركز الثاني السويسري ستيفان بيسيرجر دراج فريق إي إف إيديوكيشن، بفارق 14 ثانية عن غانا، فيما احتل المركز الثالث الدانماركي دراج فريق الإمارات ميكيل بيرغ، وخلفه زميله في الفريق تادي بوغاتشار.

احتفاظ

واحتفظ جواو ألميدا بالقميص الأخضر المخصص لمتصدر الطواف بالنقاط بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الإيطالي فيليبو غانا، وتادي بوغاتشار الذي احتل المركز الثالث بالنقاط برصيد 19 نقطة، وفي المركز الرابع الهولندي ديفيد ديكر دراج فريق جامبو فيزما.

وحقق بوغاتشار العديد من المكاسب ليؤكد تألق فريق الإمارات بعد مرور مرحلتين فقط على الطواف بعد أن خطف القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، متقدما على جواو ألميدا، فيما احتفظ الأخير بالقميص الأسود المخصص لمرحلة السرعة المتوسطة.

وتوج المهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع فيليبو غانا بلقب بطل المرحلة الثانية، بينما توج عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأنس القبيسي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والإدارة بشركة أدنوك البرية بوغاتشر بالقميص الأحمر.

وشارك في تتويج متصدري الطواف سلطان الظاهري مدير عام اتصالات بأبوظبي، والعقيد حمد عبد الله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة، ومحمد القاسم المدير الإداري في نخيل، ومحمد سند القبيسي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، والكابتن طيار السيد هاشم الهاشمي، مدير مشروع تجاري في طيران أبوظبي، وبنجاين ديفيد مارتن رئيس المكتب التجاري في VPS للرعاية الصحية.

سعادة

من جهته أعرب تادي بوغاتشار عن سعادته بتصدر النسخة الثالثة من طواف الإمارات بعد مرحلتين من السباق، وقال في تصريحاته عقب المرحلة الثانية أمس: «لقد كان يوماً جيداً بالنسبة لي وسعيد بما قدمته من أداء، وبالطبع مهم للغاية سواء لي وللفريق ارتداء القميص الأحمر وتصدر الترتيب العام للطواف في ظل الرغبة القوية للمنافسة على اللقب مما يمنحني دافعاً كبيراً في المراحل المتبقية».

وأوضح أنه يشعر بحالة جيدة خلال مشاركته في الطواف، ولا توجد ضغوطات رغم الترشيحات التي تتجه في صالحه خصوصاً عقب تتويجه بلقب طواف فرنسا 2020، إذ أصبحت الأنظار مسلطة عليه كواحد من أفضل دراجي العالم في الوقت الحالي، مبيناً: «بالتأكيد نسعى في فريق الإمارات للفوز بالطواف في موطنه وأشكر مسؤولي الفريق على منحي الثقة وأتطلع إلى تقديم كل ما لدي من أجل الفريق لاسيما وأن الفريق يملك مجموعة من أفضل الدراجين في العالم».

تركيز

بدوره قال الإيطالي فيليبو غانا المتوج بلقب مرحلة «الحديريات»: «ليس من السهل أبداً الفوز بتجربة الوقت ، ولحسن الحظ لياقتي البدنية جيدة وكنت جاهزاً للمنافسة في مرحلة سباق ضد الساعة».

وأضاف: «لقد حققنا نتيجة رائعة لي وللفريق خصوصاً وأنها المشاركة الأولى لي في دولة الإمارات ، ورغم سرعة الرياح نجحت في تحقيق معدل سرعة بلغ 56 كلم في الساعة وهو ما منحني أفضل توقيت».

انسحاب

وأعلن فريق البيسين فينيكس البلجيكي الانسحاب من النسخة الثالثة وذلك قبل بداية المرحلة الثانية، وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان رسمي: «بالتنسيق مع منظمي وحكام طواف الإمارات الدولي، قرر فريق البيسين فينيكس الانسحاب من الطواف حرصاً على إحكام «الفقاعة الطبية» للسباق بعد اكتشاف إصابة أحد أفراد طاقم الفريق بفيروس «كوفيد19» من خلال الفحوصات الدورية التي أجريت للمشاركين في الحدث عقب نهاية المرحلة الأولى التي أقيمت أول من أمس.

وكان الفريق قد أعلن إصابة أحد المساعدين ضمن طاقم الفريق وأن الفريق فضل بالتنسيق مع المنظمين والاتحاد الدولي للدراجات الانسحاب حرصاً على إكمال الطواف لبقية الفرق المشاركة، وهو ما أدى إلى انسحاب بطل المرحلة الأولى الهولندي ماثيو فان دير بويل.

المرحلة الجبلية في العين اليوم

يدخل طواف الإمارات منعطفاً مهماً، اليوم، مع انطلاق المرحلة الثالثة في العين «مرحلة ستراتا» التي تقام لمسافة 166 كلم، وهي المرحلة الجبلية الكلاسيكية وتتكون من مسارات متنوعة ما بين السرعة والمرتفعات التي تشكل صعوبات أمام الدراجين.

وتعد مرحلة العين حاسمة في حسم طواف الإمارات الدولي والفائز بها يقترب كثيراً من اللقب بعدما كانت الحاسمة في السنوات الماضية.

وتكشف المرحلة المعالم السياحية لمدينة العين، إذ تتكون من مسار يدور حول مدينة العين ويمر بالعديد من المعالم المهمة أبرزها حديقة العين للحيوانات، أكبر حديقة حيوانات في دولة الإمارات، والقطارة، والهيلي، وواحة العين، بالإضافة إلى قصر المويجي .

كما يمر الطواف على المبزرة الخضراء ، قبل أن تبدأ أصعب مراحل السباق بالصعود إلى قمة جبل حفيت لمسافة 10 كلم على ارتفاع يصل إلى نحو 1025 متراً، وهي واحدة من أصعب وأقوى مراحل الطواف.

٧٨١ مادة إعلامية عالمية عن الحدث

يحظى طواف الإمارات 2021 باهتمام إعلامي كبير من مختلف وسائل الإعلام العالمية منذ انطلاقه، إذ تناولت وسائل الإعلام العالمية المرحلة الأولى من الطواف التي أقيمت أول من أمس عبر 781 مادة إعلامية في 54 دولة حول العالم، حرصت على نشر متابعة الطواف ونتائجه ونقل كل أحداثه.

وكانت وسائل الإعلام الهولندية الأكثر متابعة للطواف عبر 95 مادة، خاصة بعد فوز الهولندي ماثيو فان دير بويل بلقب مرحلة الظفرة، قبل انسحاب الفريق في اليوم الثاني، تلتها كولومبيا بـ 81 مادة إعلامية، وفرنسا 71 مادة، وألمانيا 64.

وفي الإمارات عبر وسائل الإعلام المحلية العربية والإنجليزية بـ 57 مادة، وجاءت وسائل الإعلام البلجيكية بـ 55، ثم 46 مادة إعلامية في الدنمارك، و35 في إسبانيا وإندونيسيا، 34 في إيطاليا، 17 في كولومبيا، 30 في أمريكا، 20 في بولندا، و19 في بريطانيا.

«الفيلون».. بيانات حية للدراجين

تستخدم تقنية «الفيلون» في نقل بيانات الدراجين في النسخة الثالثة من طواف الإمارات، وللعام الثالث على التوالي، إذ شكلت التقنية إضافة مهمة في نقل بيانات الدراجين خلال مراحل السباق كافة وعبر تحليل أدائهم على مدار السباق.

وتقنية «الفيلون» هي تكنولوجيا تستخدم في نقل الفعاليات الرياضية وترتكز على تركيب كاميرات في دراجات المشاركين، بالإضافة إلى أنها تقوم بتحليل بيانات الدراجين بشكل حي ومباشر، وتتضمن العديد من البيانات المهمة الخاصة بكل دراج مثل التفاصيل الحيوية للدراج والمتعلقة بحالته البدنية كدقات القلب وقوة الدراج ومعدل سرعة الرياح، فضلاً عن معلومات حية عن السباق ككل.

وتستخدم تقنية الفيلون التصوير عالي الجودة وبـ 360 درجة بشكل أبهر الحضور الذين تابعوا تفاصيل السباق على شاشات التليفزيون بحيث ظهر الدراجون على الكاميرات بشكل مختلف عندما يتم النقل عبر الكاميرا المثبتة على دراجة كل متسابق.

نتائج المرحلة الثانية المركز الأول الإيطالي فيليبو غانا - المركز الثاني - السويسري ستيفان بيسبيرغ - المركز الثالث الدنماركي ميكيل بيرغ - المركز الرابع السلوفيني تادي بوغاتشار - المركز الخامس الإسباني لويس سانشيز

الترتيب العام للطواف المركز الأولا لسلوفيني تادي بوغاتشار - المركز الثاني البرتغالي جواو ألميدا - المركز الثالث الإيطالي ماتيا كاتانيو - المركز الرابع الأسترالي كريس هابر - المركز الخامس البريطاني آدم ياتس

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