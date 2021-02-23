الحرس الجديد ينعش آمال «الإعصار»

المصدر: دبي - علي الظاهري

يبدو أن «الحرس الجديد» بفريق حتا قادر على قيادة الفريق للخروج من الدوامة، وإنعاش آماله بالبقاء مع الكبار في دوري الخليج العربي لكرة القدم، ووضح أن مستوى «الإعصار» في تصاعد يالدور الثاني للدوري ما يعكس تميز العناصر التي انضمت لصفوف الفريق في «الميركاتو» الشتوي بعد استبدال الرباعي الأجنبي، حيث أنهى الفريق حالة العقم الهجومي ونجح في هز الشباك 6 مرات في الجولات الأربع الماضية وهو ما يعادل حصيلة الأهداف في مرحلة الذهاب بأكملها التي سجل فيها 6 أهداف في 13 جولة.

وبرزت بصمة المحترفين الأجانب الجدد، بتسجيل البرازيلي جوناتاس دي جيسوس هدفين في مباراتين والسويدي ناهير بيسارا هدفاً، بينما كان إجمالي أهداف أجانب حتا بالدور الأول هدفين فقط بأقدام الزامبي موسوندا والكولومبي كيفن ، اللذين غادرا الفريق، كما كانت تحركات حتا على مستوى اللاعبين المواطنين جيدة، بعد تألق أحمد مال الله وتسجيله هدفين منذ انضمامه في الانتدابات الأخيرة، ويتمسك حتا بالأمل رغم تذيله الترتيب برصيد 5 نقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز