تعديلات في قيد اللاعبين بالدوري المصري

المصدر: (القاهرة – عماد الحسيني)

قررت اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، إلغاء بند قيد اللاعب السوري كلاعب مصري، في الموسم المقبل مع تطبيق الأمر نفسه على لاعبي شمالي أفريقيا، مع الإبقاء على معاملة اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري، وسيتم السماح بقيد 5 لاعبين أجانب، بمن فيهم لاعبو شمالي إفريقيا وسوريا، ضمن اللاعبين الأجانب، مع عدم السماح بقيد حراس أجانب.

من ناحية أخرى أرسلت اللجنة الثلاثية اقتراحاً للجهات الأمنية، بإقامة لقاء الأهلي والزمالك، المؤجل من الجولة 4 للدوري، في شهر رمضان.

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