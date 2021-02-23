«الفرسان» و«العميد» إلى نهائي الكأس الغالية

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، دبي - إيهاب زهدي

تأهل شباب الأهلي والنصر، أمس، إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم «أغلى الكؤوس»، وتغلب «فرسان دبي» على بني ياس 1 - 0، باستاد الشارقة، وفاز «العميد » على الشارقة 3 - 0 باستاد راشد في نصف النهائي.

سجل هدف شباب الأهلي في مرمى «السماوي» ايغور جيسوس في الدقيقة 73 من مباراة الفريقين، وألغى الحكم هدفاً لبني ياس سجله سهيل النوبي في الدقيقة 33، بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR»، واستغرق اتخاذ القرار النهائي 5 دقائق، للتأكد من وجود حالة تسلل على لاعبي «السماوي».ولعب بني ياس بتسعة لاعبين في الشوط الثاني، بعد طرد مدافعيه جواو فيكتور وخميس الحمادي في الدقيقتين 57 و89، كما تم طرد الروماني دانييل ايسايلا مدرب «السماوي» في الدقيقة 57.

وشهدت مباراة النصروالشارقة تفوقاً واضحاً للاعبي « العميد »، ونجح توزي في تسجيل هدف السبق للفريق «ق 36»، وأضاف مهدي عبيد الهدف الثاني بعد مرور 42 دقيقة «ق 87» لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين، ونجح تيغالي في العودة لمغازلة الشباك بعد غيبة طويلة مضيفاً الهدف الثالث «ق 88» لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد، وحرمت تقنية (VAR) النصر من ركلة جزاء «ق 49». الجدير بالذكر أنها المرة الـ 11 التي يصل فيها النصرلنهائي الكأس الغالية التي فاز بها في 4 مناسبات (أعوام 1985 و1986 و1989 و2015).

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