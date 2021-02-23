«المنتخبات» تناقش برنامج «الأبيض»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

تناقش اللجنة الفنية والمنتخبات باتحاد الكرة، خلال اجتماعها المقبل، برنامج إعداد «الأبيض»، على ضوء قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 إلى شهر يونيو المقبل، وإقامتها بنظام التجمع بعد أن كانت مقررة في شهر مارس، وتناقش اللجنة تقرير فان مارفيك مدرب المنتخب الأول، ويقترح خلاله اختصار مدة معسكر المنتخب الذي كان مقرراً من 17 إلى 31 مارس المقبل، إلى أسبوع واحد يتخلله لعب مباراة ودية واحدة، وتستعرض اللجنة خطة إعداد «الأبيض» خلال الأشهر التي تسبق انطلاقة التصفيات.

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