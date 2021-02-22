النصر يفتقد 4 لاعبين في نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

يفتقد النصر 4 لاعبين مؤثرين في المباراة النهائية أمام شباب الأهلي في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بسبب تراكم الإنذارات.

وتضم قائمة اللاعبين الموقوفين طارق أحمد وتوزي وريان مينديز والمدافع غلوبير ليما بعدما حصلوا على البطاقة الصفراء الثانية في نصف النهائي ضد الشارقة التي فاز فيها النصر بثلاثية نظيفة مساء اليوم.

وتعليقاً على هذه الغيابات المؤثرة، قال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق: "من المؤسف عدم وجود لاعبين مميزين من النصر في المباراة النهائية بسبب الإنذارات، سندرس الموقف بشكل جيد لتجهيز البدلاء المناسبين."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز