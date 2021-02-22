النصر يضرب موعداً مع شباب الأهلي في نهائي الكأس الغالية

المصدر: دبي - ياسر قاسم - تصوير - سالم خميس

تأهل النصر إلى ملاقاة شباب الأهلي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد فوزه على الشارقة 3-0، في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بنادي شباب الأهلي.

وهي المرة الـ 11 يصل فيها لنهائي الكأس الغالية التي فاز بها في 4 مناسبات، بدأ الشوط الأول بحذر من الفريقين، سرعان ما تبادلا الهجمات وكانت المبادرة للشارقة الذي ضاعت له فرصة حقيقية بعد مرور 9 دقائق تهيأت لإيغور داخل الست ياردات حولها خارج المرمى، فيما انتظر النصر حتى الدقيقة 29 لقيادة هجمة منظمة انتهت بتسديدة ضياء سبع في الشباك الخارجية بعد تمريرة متقنة من ريان منديز.

وظهرت أفضلية النصر بعد ذلك ونجح توزي في تسجيل هدف السبق ق 36 من تمريرة تيغالي، حولها بين قدمي الحارس عادل الحوسني ثم أضاف مهدي عبيد الهدف الثاني بعد مرور 42 دقيقة بتسديدة قوية لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بالهدفين دون رد.

ولم يختلف الشوط الثاني عن سابقه، وفي بدايته تهيأت فرصة للنصر انتهت بسقوط منديز بعد احتكاك مع ماجد سرور وبعد مراجعة الحكم يحي الملا لتقنية (الفار) قرر عدم وجود ركلة جزاء ق 49، وبعدها بدقيقة احتسب مخالفة للشارقة مع انذار طارق احمد نتيجة عرقلة لوان بيريرا بالقرب من الصندوق.

وواصل النصر تفوقه وكان الأقرب للتسجيل من عدة فرص أبرزها تسديدة توزي المرتدة من القائم وتابعها تيغالي وانقذها الحارس عادل الحوسني بعد مرور 70 دقيقة، ونجح تيغالي في العودة لمغازلة الشباك بعد غيبة طويلة مضيفاً الهدف الثالث ق 88 لتنتهي المباراة بثلاثية دون رد.

وتوج النصر باللقب سنوات 1985 و1986 و1989 و2015، فيما بلغ النهائي آخر مرة في 2017 عندما خسر من الوحدة بثلاثية نظيفة.

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