شباب الأهلي يتجاوز بني ياس إلى نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي - تصوير - سالم خميس

تأهل شباب الأهلي إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد فوزه على بني ياس مساء اليوم، بهدف دون مقابل سجله ايغور جيسوس في الدقيقة 73 من عمر مباراتهما في نصف نهائي البطولة، والتي جرت على ملعب استاد نادي الشارقة.

ولعب بني ياس ناقص العدد في الشوط الثاني، بعد طرد مدافعيه بني ياس جواو فيكتور وخميس الحمادي في الدقيقتين 57 و89، ومدربه الروماني دانييل ايسايلا في الدقيقة 57.

طغى الحذر على أداء الفريقين في الدقائق الأولى، وأبعد فهد الضنحاني حارس بني ياس في الدقيقة 23، ركلة حرة مباشرة قوية سددها كارتابيا لاعب شباب الأهلي.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله سهيل النوبي في الدقيقة 33، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، واستغرق اتخاذ القرار النهائي 5 دقائق، للتأكد من وجود حالة تسلل على لاعبي بني ياس.

وطرد جواو فيكتور الظهير الأيسر لبني ياس، والروماني دانييل ايسايلا مدرب الفريق في الدقيقة 57، وهو ما منح السيطرة المطلقة لشباب الأهلي أمام تراجع دفاعي كامل من "السماوي".

وترجم شباب الأهلي أفضليته بهدف برأسية قوية من ايغور جيسوس في الدقيقة 73، بعد ركلة حرة لعبها كارتابيا عرضية، وطرد خميس الحمادي مدافع بني ياس في الدقيقة 89، لينهي شباب الأهلي مهمته في الفوز والوصول إلى المباراة النهائية

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