تيغالي الهداف الـ 40 في الدوريات الوطنية الكبرى

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتل سبستيان تيغالي مهاجم النصر والمنتخب الوطني الأول، المركز 40 في قائمة أفضل هداف في الدوريات الوطنية الكبرى في كرة القدم العالمية، بعد تسجيله 215 هدفاً، خلال مشواره في سنوات القرن الحادي والعشرين حتى الأول من يناير 2021.

ويتصدر القائمة الصادرة من اتحاد التأريخ والإحصاء، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، بعدما وصل إلى 462 هدفاً، ويتأخر عنه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بفارق 11 هدفاً.

وأوضح الاتحاد، أنه بشكل عام، سجل 58 لاعباً في العالم، أكثر من 200 هدف في الدوريات الوطنية الكبرى في القرن الحادي والعشرين، وآخر من دخل هذه القائمة، هو السويدي ماركوس بيرغ، والذي يلعب حالياً مع كراسنودار الروسي، وسجل الهدف رقم 200 في الجولة الأخيرة من العام 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز