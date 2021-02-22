زكريا العوضي: الجولة 17 في دورينا.. بلا نجومية للحراس

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشار زكريا العوضي المحاضر بالاتحادين الآسيوي والإماراتي لكرة القدم، إلى خلو الجولة 17 من نجومية حراس المرمى، حيث جاء الأداء طبيعياً، ولم يلفت أي من الحراس النظر إليه، لذلك تخلو الجولة من نجومية الحراس، عكس الجولات السابقة، موضحاً أن تعتبر جولة الأهداف الغزيرة، حيث تعددت ركلات الجزاء، وشهدت تسجيل 29 هدفاً، وتعتبر من أكثر الجولات في تسجيل الأهداف متساوية مع الجولة الأولى من المسابقة نفسها، حيث شهد الشوط الأول من المباريات تسجيل 12 هدفاً، فيما تم تسجيل 17 هدفاً في الشوط الثاني.

ركلة الضنحاني

وبتقييم تلك الأهداف المسجلة فقد تم تسجيل 3 أهداف من انفراد تام، و6 أهداف من عرضيات، و7 ركلات جزاء، وتصدى بنجاح فهد الضنحاني لركلة في مباراة فريقه بني ياس أمام الجزيرة، فيما تم تسجيل 3 أهداف بأقدام صديقة خلال المباريات، وتسجيل هدفين من مسافات بعيدة لفريقي حتا والوحدة. وأوضح العوضي، أن هناك حارسين حافظا على نظافة شباك مرماهما وهما أحمد شمبيه حارس النصر، وحارس الوحدة الشاب محمد حسن، كما أشاد، بحارس كلباء خالد البلوشي الذي شارك في أول مباراة مع فريقه وهو لا يتحمل مسؤولية أي من الأهداف الأربعة التي مني بها مرماه خلال مباراة الفريق أمام الوصل.

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