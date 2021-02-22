ناجي: تدخّل «فار» 30 مرة في 3 جولات يدين التحكيم

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد الحكم السابق عبدالله ناجي، أن تدخل تقنية الفيديو «فار» 30 مرة في آخر 3 جولات لدوري الخليج العربي سواء بالتعديل أو إلغاء قرارات قضاة الملاعب في المباريات يدين التحكيم، لكونها أصبحت العامل الرئيس لاعتماد الحكام الكبير على تلك التقنية، موضحاً أن الجولة 17 شهدت تدخل تقنية الفيديو 10 مرات لتصحيح القرارات وهو معدل عالٍ، ما يؤكد استمرار اعتماد الحكام على تلك التقنية المساعدة بشكل كبير، وهناك حالات كان من الممكن اتخاذ قرار بشأنها من قبل حكام الساحة من دون تدخل تقنية الفيديو لسهولتها، ما يتطلب من الإدارة التنفيذية للجنة الحكام مزيداً من العمل لتقليل هذه الأعداد على قدر المستطاع.

مخالفة

وأضاف شهدت الجولة تدخل «فار» في إلغاء ركلة جزاء للعين نظراً لوجود مخالفة في بداية الهجمة، في تدخل جيد للتقنية لوجود خطأ مباشر من مهاجم العين ضد مدافع الفجيرة، كما تدخلت تلك التقنية في قرار آخر باحتساب ركلة جزاء لمصلحة العين، وكذلك في احتساب ركلة جزاء للوحدة، واحتساب ركلة جزاء لمصلحة الوصل، وغيرها من القرارات الواجب على الحكام التوقف عندها سعياً لإعادة تصحيح المسيرة. مشيداً بأداء الحكم أحمد سالم الذي أدار مباراة الجزيرة وبني ياس بتميز وكذلك الحكم المساعد عامر القادري .

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