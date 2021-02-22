بيدرو كوندي.. 5 من 5 مع الظفرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تألق الإسباني بيدرو كوندي مهاجم الظفرة مع فريقه بعد الانضمام إليه معاراً من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي، محرزاً 5 أهداف في 5 مباريات من جولات دوري الخليج العربي ، ليؤكد أنه صفقة ناجحة.

ومنح الجهاز الفني للظفرة ثقته للمهاجم الإسباني بإشراكه أساسياً بمباراة الوصل، بعد 4 أيام فقط من التعاقد معه رغم ابتعاده لفترة طويلة عن خوض المباريات الرسمية، لكن بيدرو كوندي كان على قدر الثقة وتمكن من هز شباك «الإمبراطور» بهدف في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

وفي المباراة الثانية له أمام عجمان بالجولة 14 واصل هز الشباك وأحرز هدف الظفرة الوحيد بالمباراة التي كسبها «البرتقالي» 2 - 1، ثم قدم مستوى متميزاً أمام الجزيرة وتسبب في الهدف العكسي الذي أحرزه مدافع الجزيرة سالم راشد في مرماه، وواصل هز الشباك فيي مباراة الفريق أمام الفجيرة بإحراز هدفين من ركلتي جزاء، ثم منح فريقه هدف التعادل من ركلة جزاء في مباراة الشارقة.

ليؤكد امتلاكه الكثير ليقدمه في بقية مشوارالظفرة بالموسم خصوصاً بعد أن دخل أجواء المباريات، كما أن تألقه جاء في ظروف صعبة عاشها الفريق نظراً لغياب مجموعة كبيرة من اللاعبين بسبب الإصابة.

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