اتحاد الكرة يتمسك باستضافة 3 مجموعات بدوري «الأبطال»

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

علم «البيان الرياضي» أن اتحاد الكرة يتمسك باستضافة أندية الشارقة والوحدة والعين لمجموعاتهم في دوري أبطال آسيا في نسخة 2021، رداً على الأنباء التي ترددت في الساعات الماضية، وتشير إلى طلب إحدى دول غرب القارة استضافة مباريات مجموعات عدة في الوقت نفسه.

وكان الاتحاد الآسيوي فتح المجال أمام الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من المسابقة القارية، التي تنطلق في أبريل المقبل لاستضافة مباريات المجموعة، التي تُلعب بنظام التجمع، نظراً لظروف «كوفيد 19» والإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدول، وتصعب من مهمة تنقل الفرق المشاركة.

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