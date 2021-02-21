عادل الحوسني: الضغوط ليست غريبة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

وصف حارس الشارقة عادل الحوسني، مواجهة فريقه لمنافسه النصر، بالصعبة، مؤكداً على أن فريقه في مستوى تركيز جيد، استشعاراً بأهمية المباراة التي تقود إلى المباراة النهائية، وأوضح الحوسني أن الضغوط عليهم في مباراة اليوم ليست غريبة، وجميع اللاعبين لديهم القدرة على التعامل مع الموقف، مثلما هو الحال في مباريات الدوري، التي لا تغيب عنها أيضاً هذه الضغوط، مؤكداً على أن جميع اللاعبين ينظرون لمباراة اليوم بأهمية كبيرة، خاصة بعد خسارة السوبر وكأس الخليج العربي.

كما اعترف الحوسني بتحملهم كلاعبين للمسؤولين بكل شجاعة في النتائج السلبية الماضية، والعمل على تصحيح الوضع في المباريات المقبلة، اعتباراً من مباراة اليوم في الكأس الغالية.

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