اتحاد الكرة يعقد الاجتماع الفني لنصف النهائي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، الاجتماع الفني الخاص بمباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2020-2021 بحضور مسؤولي لجنة المسابقات ومسؤولي المباراتين، إلى جانب ممثلي أندية «النصر، الشارقة، شباب الأهلي، بني ياس».

ورحب محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الكرة بالحضور، ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ومتمنياً للأندية الأربعة التوفيق في مباراتي الغد وتقديم مستوى يعكس مدى تطور الكرة الإماراتية، كما استعرض كل اجتماع لوائح البطولة والترتيبات والأمور التنظيمية المتعلقة بالجوانب الإدارية والتحكيمية والإعلام والتسويق وحقوق البث التليفزيوني، والرد على كافة الاستفسارات الواردة من ممثلي الأندية.

في المباراة الأولى التي ستجمع فريقي بني ياس وشباب الأهلي بإستاد نادي الشارقة تقرر أن يرتدي لاعبو بني ياس اللون السماوي الكامل، فيما سيرتدي لاعبو شباب الأهلي اللون الأحمر، وفي المباراة الثانية التي ستجمع فريقي النصر والشارقة تم اعتماد القمصان الزرقاء للنصر والبيضاء للشارقة.

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