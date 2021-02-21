ريان مينديز: مواجهة الشارقة لها طعم خاص

المصدر: دبي - عدنان الغربي

صرح ريان مينديز لاعب النصر، أن مواجهة الشارقة فريقه السابق لحساب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ستكون بطعم خاص مليئة بالعواطف بحكم الفترة التي قضاها معه في تجربته الأولى في الكرة الإماراتية، والتي امتدت موسمين وحقق خلالها لقب دوري الخليج العربي، وقال: أنا سعيد بتجربتي السابقة مع الشارقة، ولكن اليوم أدافع عن ألوان النصر وسأبذل كل طاقتي من أجل مساعدة فريقي للتأهل إلى نهائي كأس رئيس الدولة، كاشفاً أن سر تألقه في المباراة الماضية أمام عجمان ونجاحه في تسجيل ثنائية تحقق بفضل اجتهاده في التدريبات ورغبته القوية في تقديم أفضل ما لديه.

وعن تغيير مركزه بين الجهتين اليمنى واليسرى في تشكيلة العميد، قال مينديز: أستطيع اللعب في المركزين، صحيح أغلب المباريات التي خضتها في الإمارات لعبت فيها من الجهة اليسرى، ولكن مع منتخب الراس الأخضر ألعب على الطرف الأيمن.

مرحلة

وأوضح مينديز أن النصر طوى صفحة المرحلة الصعبة التي مر بها في الفترة الأخيرة وهو في أفضل حالاته حالياً، مشيراً إلى أن مباراة الشارقة جاءت في وقت جيد وعقب الفوز المعنوي المهم الذي حققه فريقه على عجمان في الدوري، وأضاف: النصر في قلب المنافسة في 3 مسابقات، وسنحاول توزيع الجهود حتى نستمر في الدفاع عن حظوظنا إلى النهاية.

وعن الفرق بين اللعب للنصر واللعب للشارقة، أكد ريان مينديز أنه خاض تجارب متنوعة في 6 أندية في دوريات فرنسا وإنجلترا وتركيا والإمارات، وأن كل تجربة لها طعم خاص ومختلفة عن الأخرى، وقال: عندما انتقلت للشارقة كانت الأمور عادية ولكن بعد تتويجنا باللقب أصبحت الضغوط أكبر، وفي النصر نحاول إعادة الفريق للتتويج بلقب الدوري الذي يغيب عنه لعقود، وبالتالي من الطبيعي أن نواجه ضغوطاً في كل مباراة.

وأضاف: تحقيق لقب الدوري، يحتاج إلى عمل طويل وهو ما نقوم به حالياً، وسنبذل كل جهودنا من أجله، نعد جماهيرنا بالعمل ثم العمل وسنرى إلى أين يمكن أن نصل. وأكد ريان مينديز أن الموسم الحالي الأكثر تشويقاً على مستوى المنافسة على لقب الدوري، موضحاً أن هناك ما لا يقل عن 5 أو 6 أندية مرشحة من بينها النصر. يذكر أن ريان مينديز شارك في جميع مباريات النصر بدوري الخليج العربي (17 جولة) وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصنع 4 أهداف.

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