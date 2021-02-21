العروبة المستفيد الوحيد في جولة التعادلات بـ«الأولى»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

خيمت التعادلات على مواجهات الجولة الـ 13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم(4 تعادلات في 5 مباريات)، وظلت الصدارة في قبضة «صقور الإمارات» رغم تعادله أمام البطائح في قمة مباريات الجولة 1 - 1، ويعد العروبة المستفيد الوحيد في الجولة، حيث قلص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة بالفوز على العربي 3 - 1، ليظل التنافس مشتعلاً في القمة خلال الجولات المقبلة، بطموح التأهل إلى دوري الخليج العربي، ويمتلك الإمارات 25 نقطة في المركز الأول يليه العروبة (24 نقطة) ثم البطائح (21 نقطة).

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وشهدت الجولة 12 هدفاً و16 بطاقة صفراء، فيما غابت البطاقات الحمراء عن المباريات الخمس، وأسفرت مواجهة المدربين المواطنين سليمان البلوشي «دبا الفجيرة» ومحمد إسماعيل «الحمرية» عن تعادل الفريقين 1-1.

وفشل دبا الحصن في الفوز على الذيد مكتفياً بالتعادل 2-2، ونجح محترف الذيد جيفرين سواريز من التوقيع على هدفي الذيد، ومثلت النتيجة مفاجأة لجمهور الحصن، الذي كان يمني النفس بتخطي عقبة الذيد، الذي بات بمثابة حصالة للفرق ( 10 هزائم وتعادلين)، وتعادل التعاون ومصفوت بنقطة وحيدة بتعادل سلبي.

ترتيب الهدافين

يتصدر نوانيري العروبة وداسيلفا «الإمارات» قائمة الهدافين برصيد 11 هدفاً، وفي المركز الثالث محمد المربوعي «دبا الحصن» برصيد 8 أهداف، ثم

فانيفا «الحمرية»، واندرسون «البطائح» برصيد 7 أهداف، فيما سجل جاسم النقبي «البطائح» 6 أهداف.

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