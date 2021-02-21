27 يوماً تقلب موازين الشارقة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم

اختلاف كبير حدث في فريق الشارقة من بعد خسارته من شباب الأهلي، بهدف محمد مرزوق في ليلة «شتانا سوبر»، ترتب عليها تحول كبير وغريب في النتائج منذ تلك المباراة، وحتى نهاية الجولة 17 لدوري الخليج العربي، لتصبح هذه الفترة، 27 يوماً، هي الأسوأ للفريق هذا الموسم، حيث خاض فيها 6 مباريات، لم يفز إلا في واحدة، وشهدت خسارة لقبين في أقل من أسبوع، ليصبح الفريق أمام تحدٍ صعب، ومحك حقيقي في مشوار اللقب الثالث هذا الموسم، يوم غدٍ، عندما يواجه منافسه النصر في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

بداية التراجع

جاء الشارقة في 22 يناير الماضي إلى استاد آل مكتوم بنادي النصر، لمواجهة شباب الأهلي، وهو في أفضل حال ومعنويات عالية، بعد حسمه النصف الأول من دوري الخليج العربي متصدراً بفارق 5 نقاط من أقرب منافسيه، الجزيرة، بعد أن فاز في 10 مباريات، وتعادل مرتين، وخسر مباراة واحدة، في مجموع مباريات الدور الأول 13 مباراة، ولكنه خسر نهائي السوبر بعد سيناريو مثير، حسم النتيجة في الوقت القاتل.

من هنا، بدأت فترة المعاناة للشارقة، بعد 5 أيام فقط، ودّع الفريق بطولة كأس الخليج العربي من الدور ربع النهائي، إثر خسارته في جولة الإياب من الوصل صفر-2، وزادت هذه الخسارة من الضغوط على الفريق، قبل انطلاقة الدور الثاني لدوري الخليج العربي، الذي دخله الفريق وهو في وضع مثالي للغاية، بتقدمه بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.

بدأ الشارقة مشوار الدور الثاني، بمواجهة الفجيرة، ورغم تقدمه 3-صفر، إلا أنه نجا من «مطب» كبير، بعد العودة القوية لضيفه الفجيرة، الذي سجل هدفين في الشوط الثاني، وكان قريباً من التعادل، ثم خاض بعدها الفريق 3 مباريات على التوالي، لم يستطع تحقيق الفوز في أي منها، حيث تعادل خارج ملعبه 1-1 مع الوحدة، ثم خسر في ملعبه من العين 1-2، وتعادل خارج ملعبه مع الظفرة 1-1، ليخسر الفريق 7 نقاط في الدور الثاني، الذي لم تنقضِ منه إلا 4 مباريات فقط، علماً بأن الفريق خسر 7 نقاط في 13 مباراة، هي مجموع مباريات الدور الأول. وترتب على هذه النتائج، زوال فارق الـ 5 نقاط مع ملاحقه المباشر الجزيرة، الذي تساوى معه في نفس الرصيد منذ الجولة 16، وكان من حسن الحظ، انتهاء مباراة الجزيرة وبني ياس في الجولة 17، بالتعادل 3-3.

الشارقة في 27 يوماً

الخسارة من شباب الأهلي 0-1

الخسارة 0-2 من الوصل

الفوز على الفجيرة 3-2

التعادل مع الوحدة 1-1

الخسارة من العين 1-2

التعادل مع الظفرة 1-1

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