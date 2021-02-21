يوسف الزعابي.. اعتزال مفاجئ

المصدر: كلباء – محمد فضل

أعلن يوسف الزعابي حارس اتحاد كلباء الاعتزال بشكل مفاجئ معللاً قراره بأنه جاء لأسباب صحية تعيق استمراره مع الفريق خلال الموسم الحالي، تاركاً مهمة الدفاع عن مرمى «النمور» للحارسين جمال عبدالله وخالد البلوشي، فيما قامت شركة الكرة بالنادي بتصعيد حارس الرديف عيسى أحمد الهوتي لينضم للقائمة الرئيسة للفريق.

وأكد علي كانو رئيس شركة الكرة أن الزعابي أبدى عدم مقدرته في إكمال مشواره مع الفريق نافياً أن يكون لهزيمة الفريق أمام الجزيرة في الدوري أي دور في إعلانه الاعتزال، منوهاً إلى أن إدارة شركة الكرة تقبلت ظروف اللاعب، وقال: كل التقدير للزعابي لتعامله الراقي إلى جانب انضباطه في التدريبات وهو يعد من أفضل الحراس وستكون أبواب النادي مفتوحة دائماً له سواء رغب في العمل الإداري أو على مستوى تدريب الحراس.

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