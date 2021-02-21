رابطة المحترفين تعيد برمجة روزنامة الموسم

المصدر: دبي- العوضي النمر

تدرس رابطة المحترفين، إعادة برمجة روزنامة الموسم الكروي، على ضوء قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022، وكأس آسيا 2023، إلى يونيو المقبل، ومن المتوقع وفقا للظروف الجديدة انتهاء بطولة الدوري في أبريل المقبل.

وتدور مشاورات بين الرابطة ولجنة المنتخبات، للوقوف على برنامج إعداد «الأبيض»، بالفترة المقبلة وعلم «البيان الرياضي»، بوجود اتجاه لتقليص مدة معسكر المنتخب،إلى أسبوع واحد في مارس بدلاً من أسبوعين في مارس المقبل، يتخلله لعب مباراة ودية واحدة،فيما تدور مشاورات مع أندية شباب الأهلي والشارقة والعين والوحدة المشاركة في «أبطال آسيا»، للتنسيق معها، بشأن احتمالات استضافتها مباريات مجموعاتها، بهدف توفير الوقت المناسب لتلك الأندية للإعداد وضمان مشاركة إيجابية، تسهم في تأهلها للأدوار التالية.

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