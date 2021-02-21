57 % شباب الأهلي سيعيد بريق «عموري»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتبر %57، من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان الرياضي» الأسبوعي، أن شباب الأهلي قادر على إعادة تألق عمر عبد الرحمن «عموري»، بعد التعاقد معه حتى نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر خلال الأيام الماضية، فيما رأى 43%، أن «فرسان دبي»، غير قادر على إعادة بريق نجم منتخبنا الوطني، بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب الإصابة التي تعرض لها في بداية هذا الموسم، عندما كان لاعباً في نادي الجزيرة.

ورأى 53%، من المشاركين في الاستطلاع عبر موقع صحيفة «البيان»، و61% عبر حساب «البيان الرياضي» في «تويتر»، أن شباب الأهلي قادر على إعادة تألق«عموري»، وعارض 47%، هذا الرأي على الموقع، 39%، على «تويتر»، والذي غرد من خلاله المشجع الكروي محمد الهرمودي: الأهلي أفضل ناد من ناحية النجوم، وعنده مدرب كبير مثل مهدي علي وعموري، مكسب وقادر على تقديم الإضافة بكل تأكيد، والأهم بالنسبة لي شفاؤه من الإصابة بإذن الله«.

موهبة

من جانبه، قال مهدي علي مدرب شباب الأهلي: «عموري» موهبة كبيرة، ومن أفضل اللاعبين في الإمارات وآسيا، متى كان جاهزاً، وموجوداً في الملعب، سيكون إضافة للفريق، ورؤيته في الملعب متعة لنادينا أو لأي ناد آخر، ونتمنى عودته سريعاً لمستواه لمساعدة المنتخب، ونتمنى القيام معه بكل شيء لتجهيزه فنياً ومعنوياً وطبياً، ووضعه ضروري في مكانه بالملاعب من خلال العودة التدريجية، ولابد من التعامل مع هذا الموقف بشكل جيد حتى ينزل الملعب بشكل جيد، وهو الآن في فترة العلاج، ويحتاج إلى وقت أطول، ونتمنى أن يعود قريباً إلى الملاعب.

خبرة

بدوره، عبد الله علي لاعب العين السابق قال: «عموري»عنده خبرة كافية، وقادر على استعادة مستواه، وأعتقد أن معرفته السابقة بمدربه شباب الأهلي، المدرب الوطني مهدي علي، والذي يعرفه أيضاً جيداً، بحكم سنوات قيادته لمنتخبنا الوطني في بدايات اللاعب ووصوله إلى المنتخب الأول، سوف يساعده على إظهار أفضل ما لديه من مهارات وقدرات فنية.

وعن رؤيته لمدى ملاءمة نادي شباب الأهلي لـ «عموري» في المرحلة المقبلة، قال: عمر عبد الرحمن لاعب كبير، ويدرك جيداً مصلحته، ولديه خطط وأهداف يريد تنفيذها، ولم يكن سيختار شباب الأهلي، إن لم يكن يدرك جيداً، أنه سوف يستفيد فنياً من وجوده مع الفريق، وكذلك النادي لم يكن ليتعاقد معه، إن لم يكن واثقاً مما يمكن أن يضيفه إليه اللاعب الدولي.

تعاقدوحول حديث البعض عن صعوبة حصول عمر عبد الرحمن، عن فرصة للعب أساسياً مع وجود زحمة من النجوم في صفوف «فرسان دبي»، قال عبد الله علي: «عموري» موهبة فريدة اتفق عليها الجميع، وإذا نجح في الرجوع إلى مستواه الطبيعي، سيكون عنصراً مؤثراً، وسيفرض نفسه على تشكيلة أي فريق مهما كان لديه من نجوم».

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع «عموري»، بعد إنهاء عقد اللاعب بالتراضي مع ناديه السابق الجزيرة قبل انتهائه في 2022، وقبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية، وهو ما استفاد منه «فرسان دبي»، في إتمام التعاقد، استناداً للائحة التي تجيز التعاقد مع لاعب حر خلال 21 يوماً من نهاية فترة الانتقالات.

ويجمع نادي شباب الأهلي بين مدربه مهدي علي، والذي يتولى مسؤولية فريق الأهلي منذ ديسمبر 2020، بعدما حل بديلاً للمدرب الإسباني جيرارد ساراغوسا، واللاعب «عموري» للمرة الأولى بعد قرابة 4 سنوات، وتحديداً منذ رحيل مهدي عن تدريب المنتخب الوطني الأول في مارس 2017.

بدأ مشوار «عموري» مع ناشئي الهلال السعودي عام 2000، قبل انضمامه إلى العين في 2006، وبقي في صفوفه حتى 2018، وعاد بعدها إلى الهلال، ثم انتقل في 2019 إلى الجزيرة.

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