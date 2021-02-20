مهدي علي يشيد بـ"عموري": لاعب مهم ومؤثر ومصدر متعة للجمهور

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد مهدي علي مدرب فريق شباب الأهلي بلاعب العين والجزيرة السابق عمر عبد الرحمن " عموري" والذي انضم مؤخراً لصفوف شباب الأهلي في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال مهدي علي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:" عمر عبد الرحمن لاعب مهم ومؤثر بالنسبة للنادي والمنتخب وهو مصدر متعة للجمهور، نحن سعداء بتواجده معنا، ونحرص على تجهيزه وتوفير الدعم اللازم له ليعود للملاعب بصورة تدريجية دون استعجال، حالياً في فترة العلاج والتأهيل ويحتاج إلى وقت ليكون جاهزاً بصورة كاملة.

يذكر أن شباب الأهلي هو الفريق الرابع في مسيرة أفضل لاعب في آسيا 2016، بعدما لعب في صفوف كل من العين والهلال السعودي والجزيرة وأخيراً انضم إلى "فرسان دبي".

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