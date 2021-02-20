«الزعيم» يقتحم المربع الذهبي.. «العنابي» عودة ثلاثية.. الوصل وكلباء 8 أهداف ونقطة

المصدر: متابعة: علي شدهان، طلحة عبد الله، محمد صادق

استعاد العين المركز الرابع بفوزه 3 - 1 على ضيفه الفجيرة أمس باستاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفع «الزعيم» رصيده إلى 30 نقطة، مقتحماً المربع الذهبي، متفوّقاً بفارق المواجهات المباشرة على النصر، الذي يتساوى معه في نفس رصيد النقاط، ويدين العين في فوزه المستحق لكايو كانيدو، الذي سجل هدفين «ق 23، 82»، بالإضافة إلى تسببه في ركلة الجزاء التي سجل منها لابا كودجو الهدف الثالث للفريق «ق 71»، وأحرز كريستيان صاموئيل هدف الفجيرة الوحيد «ق 90»، انتهى الشوط الأول بتقدم العين بهدف رائع لكابو كانيدو، «ق 23»،

واحتسب الحكم ركلة جزاء للعين بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR» يسجل منها لابا كودجو، الهدف الثاني للعين «ق 71»، ثم يعود المتألق كايو كانيدو ليسجل حضوره للمرة الثانية مسجلاً الهدف الثالث «ق 82»، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي يسجل الفجيرة هدفه الوحيد بواسطة صاموئيل.



محصلة



وفي المقابل، أسفرت محصلة مباراة الوصل وضيفه اتحاد كلباء، عن 8 أهداف ونقطة لكل فريق، حيث انتهت مواجهة الفريقين في استاد زعبيل بتعادل مثير 4 - 4، سجل رباعية كلباء، أحمد جشك «ق 26»، ومالابا «ق 30 و94»، ورومولو «ق 36»، فيما سجل للوصل محمد سبيل مدافع كلباء بالخطأ في مرماه، «ق 47» وفابيو ليما «ق 71 و91» من ركلتي جزاء، و«ق 96»، وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 27 نقطة وكلباء إلى 23 نقطة.



وقدم الفريقان مباراة جيدة المستوى، وتسيد كلباء معظم فترات الشوط الأول، مسجلاً 3 أهداف في 10 دقائق، قبل أن يتدارك الوصل الموقف في الشوط الثاني، وينجح في تعديل النتيجة والتعادل قبل لحظات من نهاية المباراة.



تألق مطر



وفي استاد آل نهيان، قاد إسماعيل مطر فريق الوحدة لعودة قوية للانتصارات بفوز مهم على خورفكان بنتيجة 3 ـ 0، وسجل مطر هدفين لـ«العنابي» من ركلتي جزاء في الدقيقتين 23 و84، فيما أضاف البديل طحنون الزعابي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وألغى الحكم هدفاً لخورفكان سجله رامون لوبيز في الدقيقة 38 بداعي التسلل، وبفوزه وصل الوحدة إلى 27 نقطة، فيما تجمد خورفكان عند 15 نقطة، كما رفع «سمعة» رصيده إلى 5 أهداف في دوري المحترفين بالموسم الحالي معادلاً عدد أهدافه في موسمي 2009 ـ 2010 و2015 ـ 2016، ويصل إلى الهدف رقم 92 في مسيرته مع الوحدة في الدوري.

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