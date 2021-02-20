تعادل الإمارات والبطائح في «الأولى»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

تعادل فريق الإمارات ومضيفه البطائح، أمس 1 - 1 في قمة مباريات الجولة 13 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ولم تتأثر صدارة «الصقور» والذي وصل إلى 25 نقطة، فيما ارتفع رصيد البطائح إلى 21 نقطة، تقدم البطائح بهدف البرازيلي واندرسون ميوارو في الدقيقة 34 من ركلة جزاء، وأدرك البرازيلي ديغو دا سيلفا التعادل للإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وحوّل العروبة تأخره بهدف أمام مضيفه العربي إلى فوز بثلاثية، سجل أهداف الفائز كل من رودريغو سيلفا وسعيد عبيد والبديل فتحي ساخي في الدقائق 70، 74، 80، وللخاسر باولو سيلفا في الدقيقة 29، ورفع العروبة صيده إلى 24 نقطة بالمركز الثاني، فيما تعادل مصفوت والتعاون سلبياً.

وتختتم مواجهات الجولة اليوم بمباراتين ويلعب الذيد مع دبا الحصن، ودبا الفجيرة مع الحمرية.

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