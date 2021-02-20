«فار» يضاعف معاناة تيغالي

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

زادت تقنية «فار» من معاناة مهاجم النصر تيغالي بعد 9 جولات صام فيها عن التسجيل في دوري الخليج العربي، عندما سجل هدفاً في آخر ثواني مباراة فريقه مع مضيفه عجمان في الجولة 17 «الوقت البديل» كسر به غيابه عن التسجيل منذ الجولة الثامنة أمام في ملعب كلباء في المباراة التي تعادل فيها النصر بنتيجة 3-3 في أول ديسمبر من العام الماضي، ولكنه لم يهنأ كثيراً بفرحة عودته لمغازلة الشباك حينما عاد الحكم الدولي محمد عبدالله حسن لمراجعة الحالة في «الفيديو» بتوجيه من حكم «فار» ليتم إلغاء الهدف بسبب التسلل لتنتهي بعدها المباراة بفوز النصر 3-صفر، وانتهت معها فرحة تيغالي ليواصل صيامه عن التسجيل في الجولة التاسعة على التوالي على مدار 80 يوماً.

سعادة رامون دياز

وفي الجانب الآخر، بدت السعادة واضحة على الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق النصر، وعبر عن ذلك بإشادته بلاعبي الفريق على ردة فعلهم القوية بالمستوى والنتيجة وقال تفصيلاً بعد المباراة: «النتيجة كانت مستحقة للنصر لأنه كان المبادر من البداية بالهجوم، الفوز كان مهماً للنصر للخروج من سلسلة النتائج غير الجيدة، أشكر اللاعبين على جهودهم في ظل الضغوط الكبيرة، واستطاعوا تحقيق فوز مهم خارج الديار، قدمنا مباراة جيدة في الجولة 16 أمام الوصل رغم الخسارة بهدف وكنا حريصين على اقتران المستوى بالنتيجة أمام عجمان».

وأضاف دياز: «لا يزال هناك متسع من الوقت والمباريات كثيرة في الدوري وأمامنا مجال للتطور وتحسن الفريق وسوف نقاتل حتى الرمق الأخير، لا ننسى أن تغيير أي جهاز فني يحتاج وقتاً لاستيعاب فكر المدرب، ولكن رغم ضيق الوقت كان لاعبو النصر قادرين على استيعاب المطلوب منهم وفي مباراة عجمان لعب الفريق تحت ضغط كبير، مدرب جديد وخطة جديدة ولكن جاءت ردة فعلهم جيدة من ناحيتي المستوى والنتيجة ومع مرور الأيام سوف نسترد المكان الصحيح للفريق».

حسرة الرمادي

وعلى العكس، ظهرت آثار النتيجة على أيمن الرمادي المدير الفني لفريق عجمان بعد تلقي فريقه الخسارة الثالثة في الدور الثاني واستمراره في رصيد الـ9 نقاط، وعلق على النتيجة قائلاً: «خسرنا بسبب أخطاء (ساذجة) كان يمكن تجنبها ولكن لم يحدث ذلك، المهم علينا معالجة تلك الأخطاء حتى نقف بشكل صحيح ونسير في مشوار البحث عن البقاء في الفترة المقبلة ولا مجال غير التصحيح حتى نستعيد النتائج الإيجابية، المشوار طويل والدوري تبقت فيه 9 مباريات لكل فريق ولكن الوضع يحتاج لكثير من التركيز».

سبع والشحي

وتباينت ردة الفعل بين لاعبي النصر وعجمان بعد النتيجة، فقد عبر محترف النصر ضياء سبع عن سعادته بتسجيل الهدف الأول لفريقه وقال إن النصر حقق فوزاً مهماً، وسعادته بالهدف جزء من فرحته بفوز فريقه، مشيراً إلى أن النصر قدم مستوى جيداً استحق عليه النتيجة وخاصة أنه تعامل مع عجمان بشكل جيد رغم توافر فرصتين له في المباراة.

ومن جهته قال لاعب وسط عجمان محمد أحمد الشحي إن فريقه قدم مستوى سيئاً في الشوط الأول فيما بدأ بشكل أفضل في الشوط الثاني وكان قريباً من التعادل ولكن الهدف الثاني للنصر أحبط الفريق كثيراً، وقدم الشحي التهنئة للنصر بالفوز متمنياً تصحيح الأوضاع في مباراة فريقه في الجولة 18 أمام بني ياس.

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