الدرمكي يكشف سر تعادل الظفرة أمام الشارقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف خالد الدرمكي جوكر الظفرة سر نجاح فريقه في نيل نقطة التعادل أمام الشارقة مساء أول من أمس ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، وإيقاف سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق مؤخراً.

وأبان الدرمكي أن زملاءه اللاعبين عقدوا اجتماعاً قبل اللقاء تعاهدوا خلاله على تحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل، ذاكراً أن الإصرار كان كبيراً على عدم الخسارة رغم قوة المنافس ودوافعه في الفوز.

وأضاف الدرمكي: تعاهدنا كلاعبين على بذل أقصى جهد والقتال منذ البداية حتى النهاية ومصالحة جمهورنا ،ووضع حد للنتائج السلبية التي تحققت في الفترة الأخيرة، والحمد لله نجحنا في التعادل رغم أن رغبتنا كانت قوية في نيل النقاط الثلاث، لكننا نعتبر أن «النقطة» مكسب لأنها أمام منافس بقوة الشارقة.

لا خوف

وأكد مدافع الظفرة أنه لاخوف على الفريق من الهبوط، ذاكراً أن موقفهم جيد في ترتيب الدوري وأضاف: لا نشعر بالقلق نهائياً ونثق في أننا قادرون على كسب العديد من النقاط كما فعلنا في بدايات الدوري، صحيح أن نتائجنا الأخيرة لم تكن مرضية لكنها كانت لأسباب منطقية يعلمها الجميع، فقدنا عدداً كبيراً من اللاعبين للإصابات والطرد وهذا أثر على نتائجنا، كل مباراة الجهاز الفني كان يدفع بتشكيلة مختلفة عن المباراة التي سبقتها، في ظل هذا الوضع كان صعباً أن تقدم مستويات جيدة ولكن كما قال المدرب محمد قويض فإن الظفرة عندما يكون مكتمل الصفوف يحقق أفضل النتائج.

مكاسب عديدة

وأكد خالد الدرمكي أن زملاءه اللاعبين قادرون على تخطي عقبة المواجهات المقبلة، ذاكراً أن نتيجة مباراة الشارقة بخلاف مكسب النقطة فإنها حققت مكاسب أخرى مثل عودة الثقة وانسجام الثنائي ديوب وبيدرو وكوندي، كما أنها وحسب قوله، ساهمت في عودة الانسجام عموماً نتيجة الغيابات العديدة التي كان يعاني منها الفريق سابقاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز