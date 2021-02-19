علي خصيف «عميد» لاعبي دورينا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

انتزع علي خصيف حارس مرمى فريق الكرة بنادي الجزيرة لقب عميد لاعبي دوري الخليج العربي برصيد 257 مباراة متفوقاً على وليد عباس مدافع شباب الأهلي الذي احتفظ باللقب طوال السنوات الماضية برصيد 256 مباراة في ظل مشاركاته المستمرة، وجاء تفوق خصيف بمشاركته أول من أمس في مباراة فريقه أمام بني ياس في الجولة 17 من الدوري.

واستفاد علي خصيف «33 عاماً» من غياب وليد عباس «35 عاماً» عن مباريات «الفرسان» خلال الجولات الماضية وآخرها مباراة حتا، ليتمكن من تجاوز رقمه، واضعاً نفسه على صدارة أكثر لاعبي دورينا مشاركة في المنافسة عبر تاريخها بعدد 257 مباراة خاضها في 13 عاماً، بدقائق لعب بلغت 22835 دقيقة.

وخاض علي خصيف في الموسم الحالي 15 مباراة بدأها من الجولة الثالثة بعد أن غاب عن جولتي الأسبوعين الأول والثاني من المنافسة للإصابة، وحافظ بعدها على موقعه الأساسي مع تقديم مستويات متميزة جعلته أيضاً يحافظ على تواجده ضمن قائمة منتخبنا الوطني الأول، فيما تأثر وليد عباس بقلة ظهوره في هذا الموسم مقارنة بالسابق بالمشاركة في 9 مباريات فقط خلال 17 جولة ليتراجع إلى المركز الثاني في قائمة الأكثر مشاركة.

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