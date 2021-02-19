العين يستعيد المركز الرابع بثلاثية في شباك الفجيرة

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير سيف الكعبي

استعاد العين المركز الرابع بفوزه 3-1 على ضيفه الفجيرة مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ورفع الفريق البنفسجي رصيده إلى (30 نقطة) متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على النصر، الذي يتساوى معه في نفس الرصيد، ويدين العين في فوزه المستحق لكايو كانيدو، الذي سجل هدفين ( ق 23، 82)، بالإضافة إلى تسببه في ركلة الجزاء التي سجل منها لابا كودجو هدفا (ق 71)، فيما سجل هدف الفجيرة الوحيد اللاعب صموئيل (ق 90)

سيطرة عيناوية

سيطر العين على مجريات اللعب منذ البداية وكان الأكثر انتشارا واستحواذا على الكرة في وسط الملعب، وعلى الأطراف ولكن دون خطورة تذكر بسبب التكتيك الدفاعي الذي اعتمده الفجيرة، قبل أن يتلقى كايو كانيدو، تمريرة بالمقاس من العائد بندر الأحبابي، ليضعها على صدره ويتلاعب بالدفاع ثم يسدد الكرة في سقف المرمى مسجلا هدفا رائعا، انتهى عليه الشوط الأول.

الهدف الثاني

في الشوط الثاني تابع العين سيطرته على مجريات اللعب في حين اعتمد الفجيرة على الهجمات المرتدة والتي لم تخل من خطورة بسبب المساحات الواسعة أمام المنطقة العيناوية، لكن الضغط المتواصل للعين أثمر عن ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو والتأكد من أن الكرة لامست يد مدافع الفجيرة، ليتصدى للركلة لابا كودجو، ويسجل الهدف الثاني للفريق البنفسجي، وعاد المتألق كايو كانيدو ليسجل حضوره للمرة الثانية مسجلا ثاني أهداف في المباراة والثالث للعين بعد تمريرة عرضية للتوغولى لابا كودجو، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل الفجيرة هدفه الوحيد في المباراة بواسطة اللاعب صاموئيل.

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