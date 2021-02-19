رازوفيتش مدرب الوحدة عن مبوكو .. هذا قراري الفني!

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بالوحدة أن اختياراته من اللاعبين في التشكيلة الأساسية للعنابي "قرار فني"، وذلك تعليقاً على استمرار الدفع ببعض العناصر رغم عدم ظهورها بالمستوى المعهود وبالأخص الدولي الكونغولي باول مبوكو.

وقال رازوفيتش عقب فوز الوحدة على خورفكان بثلاثية في الجولة الـ 17 من دوري الخليج العربي:" هذا قراري الفني لتشكيلة المباراة، وبالطبع سوف نحلل كل الأمور ونرى من هو الأجدر بالدخول للتشكيلة الأساسية في المباراة القادمة".

وأضاف أن "مواجهة خورفكان جاءت صعبة كما توقعت خاصة وأن المنافس فريق متوازن ويمتلك مهاجمين ولاعبين في خط الوسط على مستوى عال، ولكن الجيد أننا حققنا المهم بالفوز والخروج بنقاط المباراة كاملة بعد أن سجلنا 3 أهداف ولم تهتز شباكنا".

وهنأ رازوفيتش لاعبيه على الفوز، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا ما يحتاجه الفريق في المباراة وحصد ثلاث نقاط مهمة، والتفكير سينصب على مباراة الوصل في الجولة المقبلة، والتي ستشهد عودة عمر خريبين، فيما يأمل ألا تكون الإصابة التي تعرض لها البرتغالي روبين فيليب خطيرة.

مباراة متوازنة

من جانبه قال البرازيلي كايو زاناردي المدير الفني لفريق الكرة بنادي خورفكان إن مباراة فريقه في مواجهة الوحدة جاءت متوازنة رغم الخسارة بثلاثية، مؤكداً أن خورفكان حاول العودة في النتيجة بعد انتهاء الشوط الأول بهدف إلا أن ركلة الجزاء الثانية التي احتسبت لمصلحة الوحدة أنهت المباراة فعلياً.

وأضاف أن خورفكان ضغط على الوحدة في شوط المباراة الثاني وخلق عدة فرص للتسجيل ولكن للأسف الهدف الثاني من ركلة جزاء حسم النتيجة وأفقد الفريق الحماس للتعديل.

وأشار إلى أن الفريق ينتظره مباراة صعبة في الجولة المقبلة أمام شباب الأهلي وسيحاول الفريق تقديم أداء أفضل ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية.

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