مطر يسجل من ركلتي جزاء ويقود الوحدة لتخطي خورفكان بثلاثية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير أحمد بدوان

قاد إسماعيل مطر فريقه الوحدة لتحقيق فوز مهم على حساب خورفكان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، بتسجيله هدفين للعنابي من ركلتي جزاء في المباراة التي جرت، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي.

وتذوق الوحدة طعم الفوز الذي غاب عن الفريق بعد تعادله في آخر مباراتين أمام الشارقة وشباب الأهلي، ليرفع الفريق رصيده إلى 27 نقطة، ويرتقي للمركز السابع في جدول الترتيب، فيما واصل خورفكان سقوطه بعد أن تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الحادي عشر.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدف سجله قائد الفريق إسماعيل مطر من ركلة جزاء في الدقيقة 23 احتسبها الحكم على إسماعيل الحمادي لاعب خورفكان ضد خليل إبراهيم.

ورغم الأفضلية النسبية للوحدة في الشوط الأول على صعيد الاستحواذ إلا أن خورفكان كان نداً وشكل خطورة على مرمى محمد الشامسي في 4 مناسبات، حيث ألغى الحكم هدفاً لرامون لوبيز في الدقيقة 38 بداعي التسلل.

ولم يقدم الوحدة الأداء المنتظر رغم الفوز بثلاثية خصوصاً وأن خورفكان حاول في الشوط الثاني في معادلة النتيجة واستحوذ على الكرة مستغلاً تراجع لاعبي الوحدة غير المبرر، وهدد مرمى محمد الشامسي ولكن دون الفاعلية المطلوبة.

وعلى عكس مجريات الشوط الثاني نجح إسماعيل مطر في إضافة الهدف الثاني من ركلة جزاء ثانية احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 84 ليرفع "سمعة" رصيده إلى 5 أهداف في دوري المحترفين الموسم الحالي معادلاً عدد أهدافه في موسمي 2009-2010 و2015-2016، ويصل إلى الهدف رقم 92 في مسيرته مع الوحدة في الدوري.

وأضاف البديل طحنون الزعابي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس خورفكان محمد يوسف، لتنتهي المباراة بفوز الوحدة بثلاثية نظيفة عاد بها الفريق إلى سكة الانتصارات.

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