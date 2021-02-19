تعادل "رباعي" مثير بين الوصل وكلباء

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير إبراهيم صادق

خرج الوصل وضيفه اتحاد كلباء، بتعادل مثير اليوم الجمعة بأربعة أهداف لكل منهما ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرةالقدم.

تسجيل الأهداف

سجل رباعية كلباء، أحمد جشك "د26"، وملابا "د30 و94"، ورومولو "د36"، فيما سجل للوصل محمد سبيل مدافع كلباء خطأ في مرماه، وفابيو ليما "د71 و91" من ركلة جزاء، و"د96".

رصيد النقاط

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 27، وكلباء إلى النقطة 23، وعززا تواجدهما في المنطقة الدافئة للائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

10 دقائق

قدما الفريقان، مباراة جيدة المستوى، تسيد كلباء معظم مجريات شوطها الأول، ونجح بتسجيل 3 أهداف في غضون 10 دقائق فقط، قبل أن يتدارك الوصل الموقف في الشوط الثاني، وينجح بتعديل النتيجة بادراك التعادل قبل لحظات من لفظ المباراة أنفاسها الأخيرة.

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