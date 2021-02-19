بوصوفة على أعتاب شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان

اقترب شباب الأهلي، من التعاقد مع اللاعب المغربي مبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة السابق من 2016 إلى 2018، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، وسيتم قيده في فريق الكرة بدلاً من الأوزبكي عزيز غانييف، الذي انتهى موسمه مع الفريق، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة «فرسان دبي» والوحدة في الجولة الأخيرة لدوري الخليج العربي، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وسيتم قيد بوصوفة وفقاً للائحة قيد وانتقالات اللاعبين، التي تسمح ضم لاعبين في صفقات حرة خلال 21 يوماً من إغلاق باب القيد.

مشوار

وسبق لبوصوفة اللعب لنادي غينت البلجيكي من 2004 إلى 2006، وانتقل إلى نادي أندرلخت، وشارك معه في 195 مباراة، ومنها 140 مباراة في الدوري البلجيكي، وسجل 60 هدفاً، ومنها 51 في الدوري، وتم اختياره كأفضل لاعب في الدوري البلجيكي 3 مرات أعوام 2006 و2009 و‌2010، وفي 2011 انتقل إلى نادي آنجي الروسي، ومنه إلى لوكوموتيف موسكو، ثم عاد عام 2016 إلى غينت.

ولعب بوصوفة، لنادي الشباب السعودي عام 2019، ثم لعب للسيلية موسم 2019-2020، ويملك 70 مباراة دولية مع المنتخب المغربي من 2007 إلى 2019، وسجل 8 أهداف دولية.

تعاقدات

الجدير بالذكر، أن شباب الأهلي تعاقد منذ أيام مع نجم منتخبنا الوطني، عمر عبد الرحمن «عموري»، في صفقة انتقال حر، ليتم قيده خلال فترة الأيام الـ 21 المتاحة، كما تم التعاقد خلال فترة «الميركاتو» مع كل من يحيى الغساني قادماً من الوحدة، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من نادي النصر السعودي، ومعهما يوري سيزار قادماً من نادي فلامينغو البرازيلي، وتم قيده في فئة اللاعب المقيم.

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