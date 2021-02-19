الدقيقة 94 تنقذ الجزيرة.. «الفرسان» يفوز في 120 ثانية.. ثلاثية النصر في عجمان

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، علي الظاهري، أحمد عيسى

تعادل الجزيرة وضيفه بني ياس 3 - 3 ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، خلال واحدة من أقوى وأسرع مباريات الموسم والتي شهدت تقلبات عدة بدأت بتقدم «فخر أبوظبي» بهدفين عن طريق كواس ومبخوت في الدقيقتين 9 و14، قبل أن يقلب «السماوي» الطاولة ويضيف 3 أهداف بواسطة جواو بيدرو «ق 41» ونيكولاس خمينيز هدفين في الدقيقتين 48 و50، وبعد أن كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن البديل إيزيكيل من إدراك هدف التعادل للجزيرة عند الدقيقة 94 «خلا الوقت بدل من الضائع، وشهدت المباراة احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 للجزيرة نفذها علي مبخوت، لكن فهد الظنحاني تصدي لها بنجاح. بهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع الشارقة المتصدر بأفضلية المواجهات المباشرة، ورفع بني ياس رصيده إلى 33 نقطة بالمركز الثالث.

فوز ثمين وعاد شباب الأهلي من معقل «الإعصار»، بفوز ثمين على حتا 2 - 1 في المباراة التي جرت باستاد حمدان بن راشد ورفع «الفرسان» رصيده إلى 29 نقطة، وتجمد حتا عند 5 نقاط، أحرز لحتا ناهير بيسارا في الدقيقة 58، وجاء هدفي شباب الأهلي في 120 ثانية، عن طريق يحيى الغساني «ق 86» ومحمد جمعة «ق 87»، وأشهر الحكم أحمد بلال البطاقة الحمراء لحبيب يوسف لاعب حتا في الدقيقة 84 للخشونة.

نغمة الانتصارات واستعاد النصر نغمة الانتصارات بفوزه، أمس، على مضيفه عجمان 3 - 0 باستاد راشد بن سعيد، ووصل «العميد» إلى النقطة 30، وعمقت النتيجة جراح عجمان صاحب النقطة التاسعة، وهي الخسارة الثالثة له في الدور الثاني، سجل الثلاثية كل من ضياء سبع في الدقيقة 12 وريان منديز (هدفين) في الدقيقتين 12 و52.

جاءت المباراة مثيرة وشهدت تألق حارسي الفريقين علي الحوسني وأحمد شامبيه، وضاعت من عجمان فرصة ثمينة في الدقيقة 34 عندما انفرد البرازيلي لياندرو بالمرمى، ولكن شامبيه نجح في إنقاذ مرماه، وبعدها بدقيقة واحدة احتسب الحكم الدولي ركلة جزاء نتيجة احتكاك شامبيه مع لياندرو، ولكنه عاد وألغى القرار بعد مراجعة تقنية «VAR».

وفي الوقت البديل للمباراة كاد تيغالي أن يكسر حاجز صيامه عن التسجيل للنصر، بعد 8 جولات عندما سجل هدفاً رابعاً احتسبه الحكم محمد عبد الله حسن، ثم عاد وألغى قراره بعد مراجعة «VAR».

تعادل وسقط الشارقة في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 أمام مضيفه الظفرة، وخسر نقطتين في صراع الصدارة، تقدم الشارقة عن طريق ويلتون سواريز في الدقيقة 32، ونجح بيدرو كوندي في إدراك التعادل لفريقه من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية «VAR» بسبب ملامسة ماجد سرور الكرة بيده في الدقيقة 42، ورفع الشارقة رصيده إلى 37 نقطة، والظفرة إلى 17 نقطة. وتختتم الجولة اليوم بثلاث مباريات، ويلعب العين مع الفجيرة، والوحدة مع خورفكان، والوصل مع كلباء.

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