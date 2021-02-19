2.2 مليار تفاعل مع «أبطال آسيا» 2020

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن حجم التفاعل مع دوري أبطال آسيا 2020، تجاوز 2.2 مليار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وهو رقم قياسي جديد.

وأوضح الاتحاد أن الإحصائيات كشفت عن تسجيل المباراة النهائية بين أولسان هيونداي «كوريا الجنوبية»، وبيرسيبوليس «إيران» في دوري الأبطال رقماً قياسياً على موقع «إنستغرام»، بـ 989 ألف متابع.

وهو رقم يتجاوزضعف المتابعين لأي حدث رياضي قاري سابق، وكانت هذه المباراة الخامسة على مستوى العالم في مستوى المتابعة، لتكون أعلى حدث رياضي في قارة آسيا يحظى بالمتابعة خلال البث المباشر عبر هذا التطبيق.

وأشار الاتحاد القاري، إلى أن بطولة دوري أبطال آسيا 2020، اكتملت بنجاح كبير، رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، وبمشاركة 52 فريقاً تمثل 23 اتحاداً وطنياً.

وأوضح أن التقرير يتضمن، تلخيصاً شاملاً للبطولة، والتي أقيمت معظم مراحلها على 4 ملاعب، ومن ضمنها 3 ملاعب ستشارك في استضافة مباريات كأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، تُوج بلقب البطولة بعدما تغلب في المباراة النهائية على بيرسيبوليس الإيراني، وتم تخصيص البطولة للأبطال الحقيقيين الذين ساهموا في الخطوط الأمامية بمواجهة جائحة كورونا، تحت شعار «كرة القدم للأبطال».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز